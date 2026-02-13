Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós retira un arbre que amenaçava de caure

Era a la Rosaleda i presentava risc de caiguda, agreujt per les fortes ventades de dijous

Bombers i Policia Local de Sant Fruitós han retirat l'arbre que presentava risc de caiguda

Bombers i Policia Local de Sant Fruitós han retirat l'arbre que presentava risc de caiguda / Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Eduard Font Badia

Manresa

Aquest divendres al migdia s’ha procedit a la retirada d’un arbre situat a la urbanització de la Rosaleda de Sant Fruitós de Bages que presentava risc de caiguda.

Un cop rebut l’avís, tècnics especialitzats han inspeccionat la zona i han determinat que un dels exemplars presentava anomalies al coll de l’arrel que en comprometien l’estabilitat, fet que feia probable i imminent la seva caiguda. Tot plegat agreujat per les fortes ventades d'aquest dijous.

Davant d’aquesta situació, la Policia Local de Sant Fruitós ha procedit a acordonar preventivament l’àrea afectada i s’ha sol·licitat la intervenció dels Bombers per dur a terme la retirada segura de l’arbre.

