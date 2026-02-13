Sant Fruitós reuneix més de 300 participants en una Cursa dels Llebrers marcada per la solidaritat
La cita va tenir un record per Elan Cortada, molt vinculat a la cursa i traspassat l'any passat
Regió7
El Bosquet de Sant Fruitós de Bages va tornar a ser, diumenge passat, l’escenari d’una jornada marcada per l’esport i la solidaritat. Un total de 320 persones van participar en la 12a edició de la Cursa dels Llebrers, una cita ja consolidada al calendari comarcal, organitzada per Galgos112 i Niu de Petjades, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
La jornada va arrencar amb la prova de canicròs, que va reunir una quarantena de corredors, seguida de la caminada popular, que enguany va aplegar 280 persones, superant les inscripcions de l’edició anterior. Les dues modalitats van disposar de recorreguts diferenciats per garantir el bon desenvolupament de les proves.
Com a novetat destacada d’aquesta edició, es va estrenar una canicròs infantil, una iniciativa de caràcter familiar i pedagògic que es va celebrar en memòria d’Elan Cortada, molt vinculat a la cursa i traspassat l’any passat. Els infants van completar un circuit circular per l’entorn del Bosquet en un moment especialment emotiu.
Podis de les diferents categories
En la categoria masculina absoluta, el triomf va ser per a Marcel Reymundi (Gosesport), amb un temps de 26’12’’, seguit de Xavier Masramon (CanixCat), amb 29’12’’, i Albert Camps, tercer amb 30’39’’.
En la categoria femenina, la victòria va ser per a Laia Andreu (Centre Caní Jonathan Zafra), que va aturar el cronòmetre en 34’48’’. El segon lloc va ser per a Montse Conesa (Canitrail Putxet), amb 35’19’’, i el tercer per a Jennifer Baeza, amb 35’38’’.
Pel que fa a la categoria “Tinc l’edat que vull”, destinada als participants nascuts abans de 1981, els guanyadors van ser Jaume Vidal (Grecc), amb 39’34’’, i Marina Von Podolski (Xuxurr@s Team), amb 43’23’’.
Un final festiu, solidari i reivindicatiu
Un cop acabades les proves, la jornada va continuar amb una botifarrada popular, amb opció d’esmorzar vegà, i diversos sortejos gràcies a la col·laboració d’empreses del territori. El lliurament de premis va comptar amb la presència del regidor Xavier Navarro i de la presidenta de Galgos112, Esther Callol, que van destacar la importància de combinar esport, consciència social i defensa del benestar animal.
La vessant solidària de la cursa va anar més enllà de la recaptació econòmica, amb la recollida d’un gran nombre de donacions de mantes, que es destinaran a protectores d’Andalusia greument afectades pels darrers aiguats, amb l’objectiu de facilitar-los el retorn a la normalitat. A més, molts dels guanyadors dels sortejos que van obtenir pinso van decidir cedir-lo íntegrament a aquesta mateixa causa, reforçant l’esperit de cooperació i suport mutu que defineix la Cursa dels Llebrers.
