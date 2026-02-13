Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Vicenç de Castellet felicita la Vicenta, veïna del municipi, pels seu centenari amb un ram de flors i una placa

La regidora de Gent Gran, Eulàlia Sardà, li va visitar al seu domicili per fer-li entrega dels obsequis

La Vicenta amb els seus familiars i la regidora de Gent Gran de Sant Vicenç

La Vicenta amb els seus familiars i la regidora de Gent Gran de Sant Vicenç / AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va retre homenatge a la Vicenta, una veïna del municipi que el passat divendres 30 de gener va arribar als 100 anys. Com és tradició quan un veí del municipi arriba al centenar, la regidora de Gent Gran del municipi, Eulàlia Sardà, la va visitar al seu domicili per fer-li entrega d’una placa commemorativa i un ram de flors per felicitar-la en nom de l’Ajuntament. La Vicenta va rebre els obsequis en companyia dels seus familiars i, en acabar, es van fer una fotografia conjunta per immortalitzar el moment.

