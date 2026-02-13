Santpedor es disposa a viure tres dies de disbauxa amb la rua com a acte central
El Carnestoltes consolida la votació del públic en el concurs de disfresses que es va incorporar durant l’edició passada
Santpedor viurà, un any més, el Carnestoltes, una de les celebracions més populars i participades del municipi. La cita, amb la rua de dissabte com a acte central, tindrà lloc des d’avui i fins diumenge, quan es donarà el protagonisme als més petits.
La concentració de participants en la rua de demà tindrà lloc a la Ronda de Sant Pere amb el carrer Núria i la comitiva iniciarà a 2/4 de 7 el seu recorregut des de la plaça Catalunya. Al capdavant hi serà el Rei Carnestoltes, Leru Leru, que enguany estarà acompanyat pel DJ Lerele, encarregat de posar ritme i ambient a la desfilada.
La rua d’enguany mantindrà una de les novetats incorporades l’any passat: la participació directa del públic en el concurs de disfresses. Totes les persones assistents podran votar la millor disfressa individual o en parella, la comparsa més destacada i la carrossa més original. Aquest vot popular se sumarà al veredicte del jurat i, conjuntament, determinarà els guanyadors de cada categoria. La cercavila acabarà a Cal Llovet on hi haurà sopar amb foodtruck. A la nit, es farà el lliurament de premis i el ball de Carnestoltes amb el grup de versions La Follia i fi de festa amb DJ Gami.
El concurs de disfresses oferirà diversos premis repartits en tres categories. En l’apartat individual o per parelles, el primer guardó consistirà en un menú per a dues persones en un restaurant de Santpedor, mentre que el segon i el tercer seran lots de productes de proximitat. Pel que fa a les comparses, s’atorgaran premis de 150, 100 i 75 euros per als tres primers classificats. Finalment, les carrosses també optaran a la mateixa dotació econòmica, amb 150 euros per al primer premi, 100 euros per al segon i 75 euros per al tercer.
El Carnestoltes de Santpedor ja comença aquest vespre, a 2/4 de 9, amb un sopar, empescada i inici de la «Ruta del bakalau» amb la xaranga Buidant la bota. La festa acabarà al vestíbul de Cal Llovet amb DJ. Diumenge, es farà el Carnestoltes Infantil amb una rau a partir de 2/4 de 12 de la plaça de la Font a Cal Llovet, que culminarà amb un espectacle familiar amb Jaume Barri.
