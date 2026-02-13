Sumem x Santpedor es posiciona: «Aquestes actituds violentes donen munició a la ultradreta»
El partit ha emès un comunicat després de les acusacions d'ERC i la CUP
En el comunicat, Junts demana la renúncia de Soteras i critica l'actitud dels cupaires
Els fets ocorreguts durant el ple municipal celebrat a Santpedor el passat dimarts han provocat la reacció de la majoria dels partits amb representació al consistori. La CUP va emetre ahir un comunicat en què carregava durament contra Sumem i ERC. Per la seva banda, l’Ajuntament va condemnar els fets i va remarcar la seva responsabilitat de “garantir espais de trobada respectuosos i oberts al diàleg”. Després de les acusacions rebudes i arran dels fets de dimarts, Sumem x Santpedor (Junts), un dels principals assenyalats, també s’ha posicionat públicament a través d’un missatge a les xarxes socials, en què reclama la renúncia de Jordi Soteras i retreu l’actitud dels cupaires.
En primera instància, la formació ha denunciat el “frau democràtic” que suposa que Jordi Soteras “usurpi la representació que els votants de Santpedor ens van atorgar i l’utilitzi per representar un partit, Aliança Catalana, que no va obtenir cap vot a les últimes eleccions municipals”. Precisament per aquest motiu, asseguren que ja se li va exigir que renunciés a l’acta de regidor “per dignitat democràtica”.
En aquesta línia, des de Junts consideren “una falta de respecte a la democràcia i una immoralitat política” que el nou regidor hagi aprofitat la seva condició de membre de les llistes de Sumem el 2023 per entrar al consistori com a regidor no adscrit “per defensar un ideari que no té res a veure amb el programa electoral pel qual ens van votar”.
D’altra banda, Sumem també ha retret a la CUP alguns dels comportaments de dimarts: “Lamentem els aldarulls que es van produir a la capella de Sant Andreu, en què es van veure implicats membres de la CUP, entre els quals el seu portaveu, amb un comportament impropi d’un càrrec institucional”. Segons el partit, aquestes actituds “violentes” donen “munició a la ultradreta, polaritzen la societat i malmeten la imatge del nostre poble”.
Finalment, la formació ha expressat el seu suport als cossos de seguretat i ha reafirmat el seu compromís amb una política “basada en la serenor, el respecte institucional i la responsabilitat pública”. “La democràcia s’enforteix quan el diàleg i la convivència prevalen per damunt de la confrontació, l’odi i la crispació”, conclouen.
