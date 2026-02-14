El Carnestoltes de Sant Joan reuneix unes 1.200 persones
Princeses de Disney, Batmans, hawaiians i submarinistes van desfilar pels carrers
L’esclat de la traca i l’arribada de la Reina Carnestoltes han donat el tret d’inici a la rua de Sant Joan de Vilatorrada. La cançó Bad Romance ha marcat l’inici d’una cercavila que ha començat puntual a les 5 de la tarda i que ha reunit 23 comparses i uns 850 participants, en una edició que, segons comentaven veïns i veïnes, ha congregat més públic que l’any passat. Segons l’Ajuntament, el Carnestoltes ha aplegat unes 1.200 persones. La rua s’ha pogut fer amb sol (les primeres hores de la tarda), però amb un vent persistent. Enguany, el premi a la millor comparsa de grup se l’ha endut «El regne medieval de la Collbaix», de l’AFA de l’Escola Collbaix. El premi a la comparsa familiar ha estat per «Retrotorrats», l’individual pels «Quin merder!», la millor Vilaxorrada els «V… AKI» i la millor animació «Els senyorets microones».
La rua l’ha encapçalat la colla «Ametllers al fons del mar» disfressats de submarinistes, seguits per comparses inspirades en l’univers de Disney, el grup «Crazy Farm», participants vestits de hawaians, la «Batfamília», i també una colla de mosques que han desfilat amb una carrossa amb una tifa gegant i un altaveu convertit en matamosques. A la cua de la cercavila hi havia la furgoneta dels joves, amb dos DJs dalt del camió que han allargat l’ambient festiu fins al final del recorregut.
