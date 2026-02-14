La disbauxa s’apodera de Sallent en una rua plena de música, colors i sàtira
La cita convoca una gentada del poble i de la rodalia per participar en una cercavila que enguany ha comptat amb 16 comparses i 8 xarangues
«Aquest any també hem volgut disfressar el gos», comentava Sheila García, una de les participants de la rua de Carnaval de Sallent, que aquesta tarda anava acompanyada del seu chihuahua vestit de Chucky, el popular personatge de terror. El seu és l'exemple més clar que en aquesta cita tan esperada pels veïns del poble i de la rodalia tothom hi té cabuda. Grans i petits, gent del municipi i de l’entorn, s'han sumat en una desfilada molt participada que ha tingut la música com a protagonista i que ha deixat veure un munt de disfresses d’animals, d’època o de personatges fantàstics, moltes de les quals fetes de manera artesanal.
Quan faltaven pocs minuts per a dos quarts de sis de la tarda, la plaça de Sant Pau ja era plena de gom a gom a l’espera del tret de sortida de la festa. Després del llançament dels coets, la rua, liderada pel rei Carnestoltes, ha arrencat en direcció al carrer del Cos, on la gent els esperava a banda i banda per veure passar les setze comparses i les vuit xarangues que enguany formaven la cercavila.
A mesura que avançaven pels carrers, la música animava l’ambient al ritme de cançons versionades com ara Sweet Caroline, de Neil Diamond; Yo quiero bailar, del duet Sonia i Selena, o El vals del obrero, de Ska-P, entre molts altres temes que convidaven la gent a ballar a peu de carrer o des dels balcons.
Enguany, una de les novetats ha estat que les comparses amb carro, que habitualment s’incorporaven a mig recorregut, han guanyat protagonisme i han fet acte de presència des de l’inici. Tot i que en alguns moments el ritme de la rua s'ha alentit i això ha generat alguns espais entre comparsa i comparsa, no hi ha hagut incidents remarcables.
Disfresses variades i artesanals
Entre els participants es podien veure disfresses molt variades i originals, com ara un grup vestit de sevillanes que obria la rua amb el cartell «Sevilla tiene un color especial, com el nostre Carnaval»; una altra comparsa, amb un toc satíric, que presentava els seus integrants vestits de venedors de fum, amb capes i barrets de copa, per fer mofa de la classe política; o un altre grup nombrós, vestit d’època i amb màscares que recordaven la sèrie Los Bridgerton.
Des de l’organització han explicat que enguany, a diferència d’altres edicions, no hi ha hagut una disfressa estrella, però sí una presència important de peces fetes de forma artesanal. Entre les més sorprenents, hi havia un grupet vestit d'arbres amb branques enganxades al cap de forma molt versemblant; uns altres disfressats amb capes blanques i lluminoses que brillaven a mesura que el cel s'enfosquia; i dues famílies que s'han inspirat en la pel·lícula d’Aladí, amb els pares disfressats de genis, les mares d’Aladí, i els fills d’Abú, el mico inseparable del protagonista.
"A Sallent ens agrada la festa"
«Buscàvem una disfressa per fer en família i que els nens poguessin participar», explicava la sallentina Anna Prat, una de les mares que anava disfressada de la pel·lícula, que també destacava el poder de convocatòria de la rua. «Sabem que dissabte és el dia que ve més gent, però sempre ens intentem situar en llocs estratègics per estar amb els veïns del poble», apuntava.
Només uns metres més enrere, Mercedes Guerrero i Cristina Pérez, mare i filla que anaven vestides d’índies, asseguraven: «A Sallent ens agrada la festa». Per a elles, el Carnaval de Sallent funciona «perquè és una festa que uneix els veïns del poble i engloba tothom». Com elles, molts participants coincidien a valorar el caràcter popular d’una tradició que esdevé multitudinària sobretot el dissabte, quan és capaç de reunir persones d’altres indrets fora de la comarca.
De fet, fonts de l'organització han destacat que enguany hi ha hagut una presència significativa de persones procedents del Berguedà, que han decidit participar en la rua sallentina després que l’Ajuntament de Berga ajornés la rua fins avui, diumenge, davant l’amenaça de vent.
Amb tot, l’organització celebra que la rua hagi transcorregut sense incidents i que hagi estat capaç de reunir, un any més, una gran multitud de gent amb ganes de gresca i disbauxa.
