El Leru Leru anima la rua del Carnestoltes de Santpedor
Unes 670 persones participen a la cercavila amb disfresses que van des dels Teletubbies o Mario Kart fins a frankfurts i cervseses
L’arribada del Leru Leru dalt de la seva carrossa amb la cançó Mediterrània de La Fúmiga ha iniciat la rua del Carnestoltes de Santpedor. A partir de les 6 de la tarda les colles han anat omplint la Ronda de Sant Pere i tot el carrer Núria fins que, pels volts de les 7, ha començat oficialment la desfilada cap a Cal Llovet. Al concurs d’enguany hi han participat unes 670 persones, 19 comparses i 10 carrosses, a més de desenes de veïns i veïnes que han seguit la festa des de les voreres o des dels balcons. La música ha marcat el ritme de la tarda, amb cançons de Txarango, The Tyets o cançons més clàssiques com Mamma Mia d’ABBA. Els més joves però, s’han fet seva la festa amb els seus altaveus sonant reggaeton.
La creativitat ha estat una de les grans protagonistes. Des d’una colla on cada membre anava disfressat d’ingredients d’un frankfurt (mostassa, quètxup, patates i cervesa inclosa) fins a una família convertida en ampolles d’Estrella Damm. També han desfilat la colla el «Tren de la bruixa», amb dues bruixes al capdavant amb les escombres i altres membres de la colla vestits de vagons de colors al darrere, joves caracteritzats d’agents de seguretat i boles de discoteca. Els santpedorencs «Power Grangers», amb la cara pintada dels colors dels dibuixos animats «Power Rangers» i vestits de grangers, portaven una bala de palla sobre del camió.
Una carrossa que no ha passat desapercebuda ha estat la dels «Bike de Calçotada», amb participants disfressats de calçots i un cotxe taronja amb el logotip de la salsa de calçots de la marca local Ferrer. Tampoc hi han faltat les mítiques disfresses com Mario Kart o els Teletubbies.
