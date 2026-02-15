La Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages consolida el seu poder d’atracció amb més de 4.000 assistents
La festa centenària que se celebra a Sant Fruitós de Bages va aplegar més de 4.200 persones, 37 colles que van elaborar les seves paelles per participar al concurs i en total es van repartir 3.500 racions, 300 més que l’any passat
Aquest diumenge, el Bosquet i els voltants de Can Figueras de Sant Fruitós de Bages han tornat a fer olor de llenya i sofregit, ja que han acollit una nova edició de la Festa de l’Arròs que ha reunit més de 4.200 persones. En total, 37 colles han elaborat les seves paelles i s’han repartit 3.500 racions gràcies a la feina d’una cinquantena de cuiners i parelles servidores.
En declaracions a aquest diari, l’alcalde Joan Carles Batanés, ha valorat positivament la jornada i ha destacat la feina de la colla del Genís Morera, de Cal Fusteret. “És increïble com poden arribar a fer 14 o 16 paelles d’arròs i que totes siguin tan bones, és una sort per Sant Fruitós que tinguem aquesta gent que cada any fa la festa i fa l’arròs”. A més, Batanés ha remarcat la presència de visitants llunyans com de Thuir (a la Catalunya Nord) i també de Châteauroux (al centre de França). L’alcalde ha assegurat que “això és senyal que és una festa molt viva i que genera molt interès”.
El jurat del concurs d’arròs, format per tres membres de la Fundació Alícia, ha atorgat el premi a la millor proposta a l’arròs d’osobuco del grup IESOS. L’accèssit al plat més ben presentat ha estat per a l’arròs amb galtes, bolets, foie i caragols del grup Els Parafullencs, i el de plat més original per a la paella de fricandó dels Roland Garròs 26.
Entre les colles participants hi havia la de Roser Castany, de 84 anys, que es presenta al concurs des de fa 7 anys amb el grup “La iaia Roser” i que l’ha guanyat quatre vegades, també l’any passat. Enguany ha cuinat per a 10 persones, tot i que explica que ha arribat a preparar arròs per 700, 800 o fins i tot 1.000 comensals. “Gaudeixo molt fent arròs, és el plat que més m’agrada fer i menjar”, ha afirmat. Castany recorda que la seva àvia, la Dolors Trulls, més coneguda com la “Dolors de l’hostal”, ja era coneguda als anys cinquanta per cuinar arròs en grans calderes, en una època en què encara se’n feia per a persones amb pocs recursos.
Abans del tast institucional, la diputada al Congrés Míriam Nogueras ha catalogat de “meravella” la festa santfruitosenca i ha explicat que ja hi va ser fa 7 anys. A més, ha aprofitat per parlar de l’aprovació de la llei de multireincidència, registrada des de feia dos anys i “encallada pels socialistes”, ha punxat. També ha anunciat que el pròxim objectiu serà una llei contra les ocupacions il·legals, i ha tancat la intervenció afirmant que “allò que fem els catalans és imparable”.
En la passada d’autoritats hi han participat l’alcalde; el regidor de Cultura, Xavier Racero; la mateixa Nogueras; el diputat de la Diputació de Barcelona Ramon Bacardit; Patrícia Alonso, directora dels serveis territorials de l’administració local, i Raquel Sánchez, directora dels serveis territorials d’Agricultura. Els ha acompanyat el cap de cuina de Cal Fusteret, Genís Morera. Durant la jornada, Racero ha lliurat una placa a la parella homenatjada d’enguany, Ton Creus Tañà i Antònia Garcia Ballesta, de Ca la Rossa, que van participar com a parella de l’arròs l’any 1962.
La programació ha començat a les 9 del matí amb el 51è concurs de pintura ràpida i la botifarrada popular. A partir de les 10 s’han obert la fira d’artesans i comerç local i la 31a mostra de puntaires. L’Esbart Som Riu d’Or ha representat els “Sainets de la història de la Festa de l’Arròs” i el Ball del Puro. També s’ha celebrat una audició i ballada de sardanes amb la cobla Els Lluïsos de Taradell, així com la 27a trobada de gegants amb la participació d’una desena de colles. La festa s’ha tancat amb el ball final dels gegants de Sant Fruitós i el lliurament dels premis del concurs de pintura ràpida.