Una persona rescatada d'un cotxe que ha bolcat de matinada a Sant Vicenç de Castellet
Els bombers han treballat amb dues dotacions per poder treure una persona de l'interior del vehicle
Un accident de trànsit aquesta matinada a Sant Vicenç de Castellet ha obligat a mobilitzar dues dotacions de Bombers. L’avís s’ha rebut a les 3.23 h de la matinada des del carrer de Vallhonesta. El vehicle havia bolcat lateralment. A l’interior hi havia una persona que no podia sortir per ella mateixa. Ha resultat ferida lleu. La Policia Local ha quedat al càrrec de la investigació de les causes de l'accident.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa