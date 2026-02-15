Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una persona rescatada d'un cotxe que ha bolcat de matinada a Sant Vicenç de Castellet

Els bombers han treballat amb dues dotacions per poder treure una persona de l'interior del vehicle

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc / ARXIU

Núria León

Núria León

Un accident de trànsit aquesta matinada a Sant Vicenç de Castellet ha obligat a mobilitzar dues dotacions de Bombers. L’avís s’ha rebut a les 3.23 h de la matinada des del carrer de Vallhonesta. El vehicle havia bolcat lateralment. A l’interior hi havia una persona que no podia sortir per ella mateixa. Ha resultat ferida lleu. La Policia Local ha quedat al càrrec de la investigació de les causes de l'accident.

