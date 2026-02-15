La rua del Carnaval de Súria omple els carrers del centre del municipi
Pren protagonisme la comparsa unitària formada per diferents escoles de la població
Regió7
L’animació del Carnestoltes va omplir el centre urbà de Súria, dissabte. Cinc comparses, la batucada, un espectacle itinerant i nombroses persones disfressades, de totes les edats, van passejar pels carrers més cèntrics. La festa va acabar al Pavelló Municipal d’Esports amb animació infantil, el sopar de Carnestoltes i actuacions musicals.
Les cinc comparses participants van ser les següents: Carroza Militar, La Lámpara Maravillosa, Super AFA’s Bros, La Tribu i Mario Kart. Una de les novetats d’enguany va ser la participació de les AFA de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac en una única comparsa.
La rua va sortir del barri de Sant Jaume, acompanyada per Batukada Shangó i Circo-Up. El recorregut va continuar per la travessia principal de la vila, el primer tram de la carretera de Balsareny, l’entorn de la Casa de la Vila i l’avinguda de l’Ajuntament, per tornar de nou als carrers González Solesio i Salvador Vancell fins a la plaça de Sant Joan.
A la seva arribada al Pavelló, es va repartir coca i xocolata a les persones participants. I després hi va haver l'actuació de Show Kids i DJ.
L’organització del Carnestoltes va anar a càrrec de Trabucaires del Tro Gros i l’Ajuntament de Súria, a través de l’àrea municipal de Festes, amb la participació de la Comissió del Carnestoltes, Casal de la Dona i persones voluntàries.
