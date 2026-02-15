Sant Benet celebra la missa de Sant Valentí
Jaume Grandia
Sant Benet de Bages
La parròquia de Santa Maria de Navarcles ha celebrat avui, a l’església del monestir de Sant Benet de Bages, amb motiu de la festivitat de Sant Valentí, una de les dues misses que anualment pot oficiar-hi. L’altra és al juliol, per Sant Benet.
La cerimònia celebrada pel rector Mn. Achille Nzamurambaho, i cantada per la Coral Ginesta va comptar amb la presència de fidels navarclins i santfruitosencs.
