Sant Benet celebra la missa de Sant Valentí

Un moment de l'ofici religiós a Sant Benet

Un moment de l'ofici religiós a Sant Benet / Jaume Grandia

Jaume Grandia

Sant Benet de Bages

La parròquia de Santa Maria de Navarcles ha celebrat avui, a l’església del monestir de Sant Benet de Bages, amb motiu de la festivitat de Sant Valentí, una de les dues misses que anualment pot oficiar-hi. L’altra és al juliol, per Sant Benet.

La cerimònia celebrada pel rector Mn. Achille Nzamurambaho, i cantada per la Coral Ginesta va comptar amb la presència de fidels navarclins i santfruitosencs.

TEMES

