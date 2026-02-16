Dos accidents de camió en poca estona a Sant Fruitós i Sant Salvador de Guardiola
En el cas de Sant Fruitós, l'accident ha tallat durant una bona estona la carretera de Torroella de Baix al Pont de Cabrianes
Dues persones han resultat ferides lleus en sengles accidents de camió aquest dilluns al migdia al Bages, i a més a més, en poca estona.
El primer dels casos, cronològicament parlant, ha estat l'accident d'un camió de la brossa a Sant Salvador de Guardiola. S'ha produït pocs minuts després de tres quarts de tres de la tarda a la BP-1101, quan el vehicle ha sortit de la via. El conductor ha pogut sortir pel seu propi peu i la via ha quedat afectada poca estona.
El segon en el temps s'ha produït a les 15.31 h a Sant Fruitós de Bages, quan ha bolcat un camió a la B-451, passat el primer quilòmetre de la via que uneix Torroella de Baix amb el Pont de Cabrianes. En aquest cas, el camió ha quedat tallant la carretera, malgrat que el conductor també n'ha pogut sortir només amb ferides de caràcter lleu.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»