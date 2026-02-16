Arxivada la causa contra l'activista de l'ANC acusat de colpejar un mosso durant la visita de Felip VI a Montserrat
El jutge afirma a partir de les proves de vídeo que l'agent va rebre el cop arran de l'acció d'un altre policia
La causa per presumpte atemptat contra un agent dels Mossos d'Esquadra que s'instruïa contra l'activista de l'ANC Albert Forcades ha estat arxivada, segons ha explicat a través de les xarxes socials el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, que acompanya la notícia amb l'escrit del magistrat.
Forcades havia estat jutjat per una presumpta agressió a un mosso durant la visita del rei Felip VI a Montserrat, però segons l'escrit d'arxiu, el jutge considera, a partir de les proves de vídeo que han format part de la causa, que l'agent va rebre el cop arran de l'acció d'un altre policia. En concret, aquest altre mosso va tibar d'una estelada que duia Forcades, i en aquesta acció el primer agent va rebre un cop a l'orella del pal de la bandera.
El judici es va celebrar el 22 de gener i unes 200 van donar suport a l'activista davant dels jutjats de Manresa. Forcades va ser rebut amb forts aplaudiments dels concentrats, entre els quals el president de l'ANC, Lluís Llach. Després de la vista oral va dir que havia pogut demostrar en seu judicial que "no va haver-hi cap mena d'agressió" per part seva i confiava que es fes justícia, tot lamentant el "molt patiment" i la "indefensió total" que havia sentit durant els mesos de la instrucció.
A l'escrit de la defensa, l'activista al·legava, al seu torn, haver rebut una agressió d'un dels mossos del dispositiu de seguretat a la visita del monarca espanyol a Montserrat. El jutge considera que aquest fet no està vinculat al de l'agressió que se li imputava a ell i opina que, en tot cas, han de ser objecte d'un procés separat.
El magistrat subratlla, però, que als vídeos aportats al judici s'aprecia un contacte "mínim" entre un agent i el pit de l'activista i que no hi veu "cap entitat" per acordar d'ofici la deducció de testimoni de particulars.