Controvèrsia pel porta a porta a Sant Joan: veïns fan sentir el seu rebuig amb una cassolada
Entre 150 i 200 persones s'han concentrat més de mitja hora davant l'ajuntament picant paelles, olles i fent sonar xiulets i clàxons per dir "no" al nou sistema de recollida de deixalles
La polèmica per la implantació del model porta a porta a Sant Joan de Vilatorrada no s’atura. Just una setmana després que més de 300 persones participessin en una marxa lenta pels carrers del poble per dir «no» al nou sistema de recollida de deixalles, aquest dilluns entre 150 i 200 han tornat a fer-se sentir, convocats per la mateixa plataforma ciutadana. No ha estat una marxa, sinó una concentració sorollosa. I just en el dia que la implantació del nou model es porta a la pràctica. Perquè aquest dilluns mateix es fa efectiva la substitució, i és el primer dia que els santjoanencs han de començar a deixar davant de la porta els cubells de la fracció corresponent.
Una cassolada és el que s’ha convocat, i una cassolada és el que s’ha sentit. Congregats davant de la casa consistorial, proveïts d’aquest estri culinari, de paelles, de xiulets, de clàxons i botzines, han volgut fer sentir la seva veu per seguir manifestant que no comparteixen el sistema escollit per l’equip de govern municipal.
La cassolada ha començat puntual a 2/4 de 8 del vespre i ha anat ‘in crescendo’ a mesura que s’anava concentrant més gent sota la porxada d’entrada a l’ajuntament. Davant de l'entrada, els convocants amb la pancarta que ja van lluir fa una setmana, en la qual es podia llegir «No al porta a porta». Una consigna que s’ha anat verbalitzant en diverses ocasions al ritme de la cassolada.
La sorollosa protesta s’ha fet ininterrompudament durant un quart d’hora en aquest espai d’accés a la casa consistorial, i a 3/4 de 8, sense deixar de xiular i picar, els congregats s’han desplaçat cap al carrer Major, just al costat, fins a tallar-lo durant un quart d’hora més, tot i que agents de la Policia Local demanaven que no ocupessin el vial.
A les 8 han retornat cap a l’entrada, i allà els portaveus han llegit de nou el manifest, amb la petició que l’equip de govern «obri un procés d’escolta amb la ciutadania» per «trobar un sistema més senzill i pràctic».
La plataforma, que assegura que ha recollit 2.000 firmes de veïns per demanar la marxa enrere amb el porta a porta, reitera els arguments pels quals discrepa del model i de la manera com s’ha portat a terme la implantació. Insisteixen que és un model de recollida «imposat per l'Ajuntament», asseguren que «no s'ha tingut en compte la nostra opinió ni participació, ni se'ns ha informat si hi estem d'acord», tot i que en el mandat passat se’n va fer una enquesta, i consideren que el model «vulnera la nostra intimitat, les nostres dades personals, la nostra llibertat i dificulta molt el compliment amb la gent gran del poble».
Entre altres consideracions, assenyalen que els carrers de Sant Joan «són molt estrets», i que «si es deixen els cubells a les voreres impediran el pas de la gent gran». Consideren que dificultarà molt la portada a la pràctica sobretot a persones grans amb problemes de mobilitat. També es mostren preocupats pel cost del sistema i el que això repercutirà en la taxa del servei.
També han reiterat la seva «preocupació» per «uns horaris rígids» o «la falta d'espai» on deixar els cubells en determinades circumstàncies. També consideren que és un sistema «complicat» per a la gent gran o per als comerços i els bars i restaurants, a banda «de la mala olor, la brutícia als carrers», i el fet «d'exposar la nostra vida privada» davant la possibilitat que es puguin obrir les bosses de la brossa que hagi deixat qualsevol particular.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips