Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
El pas per la BV-3008 ha quedat bloquejat per la caiguda d'uns rocs de grans dimensions
ACN
Fonollosa
L'Ajuntament de Fonollosa ha activat la fase d'emergència al Cecat per un despreniment a la carretera BV-3008, que uneix el municipi amb Sant Joan de Vilatorrada i Manresa. La via ha quedat bloquejada per la presència d'uns rocs de grans dimensions que impossibiliten el pas.
El consistori informa que després d'un primer anàlisi del terreny, no hi hauria danys personals. La incidència fa preveure que hi haurà retards en els horaris de retorn dels alumnes de l'escola de Fonollosa un cop s'acabi la jornada. Segons informa l'Ajuntament, però, aquest retorn està garantit.
El punt accidentat és un lloc habitual per on passen les diferents rutes d'autobús escolar. Per accedir a Fonollosa poble, es recomana arribar per Aguilar de Segarra.