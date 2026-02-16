L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
Lleó XIV i l'abat Manel Gasch ja van tenir una breu trobada l'octubre passat, i el president Salvador Illa també li va traslladar la importància del mil·lenari del monestir
Montserrat podria rebre el Papa el pròxim mes de juny, més de quatre dècades després de l’última presència d’un pontífex al santuari. Així ho afirmen diversos portals especialitzats de l’àmbit religiós, que asseguren que en el marc del viatge que la Santa Seu estaria programant per a Lleó XIV per d'aquí quatre mesos a Espanya i a Catalunya (amb el temple de la Sagrada Família de Barcelona com a punt neuràlgic), el pas pel monestir benedictí i la trobada amb la Moreneta formarien part del trajecte i de l’agenda.
Tanmateix, encara no hi ha confirmació oficial del viatge i, mentre això no es produeixi, no hi ha contactes formals. Ara bé, donada la simbologia i la rellevància internacional de Montserrat, reforçades pel fet que l’abadia acaba de celebrar el mil·lenari de la seva fundació, pren molta credibilitat que, si el viatge es confirma, aquest pugui ser un dels punts de peregrinació del Papa. A més a més, i amb motiu de la mateixa commemoració del mil·lenari, fa pocs mesos hi va haver un primer contacte a Roma entre Lleó XIV i la comunitat benedictina, a través del seu abat, Manel Gasch.
Els portals digitals Catalunya religió i Vida nueva són dos dels que han informat que en l'esborrany del viatge papal hi apareix Montserrat. En tots dos casos es parla d’un viatge de gairebé una setmana a l’Estat espanyol, amb destinacions com Madrid, Canàries i Catalunya.
En el primer dels mitjans digitals s’apunta, fins i tot, una data concreta: el dimecres 10 de juny. Segons aquest portal, una de les opcions més significatives que hi ha sobre la taula és que Lleó XIV es desplaci a Montserrat. Tindria espai a l’agenda el 10 de juny al matí o el dia abans venint de Madrid, i afirma que és un dels temes que es va valorar en la primera reunió de l’equip organitzador de tot el viatge.
Segons detalla, el Papa ja estaria a Barcelona el dimarts 9 de juny per fer un acte multitudinari a Montjuïc. Amb aquesta estada de més d’un dia a Barcelona es podria fàcilment ampliar el viatge a Montserrat. Com la resta de la programació del viatge, perquè el Papa vagi al monestir només faltaria l’aprovació definitiva del programa per part de la Santa Seu.
La visita d’un sol dia de Benet XVI del 2010 no va donar espai a ampliar l’agenda i va estar focalitzada només en la dedicació de la Sagrada Família. En canvi, Montserrat sí que es va incloure en el viatge del 1982 que tenia un programa molt més ampli i més semblant, segons s’apunta, al que s’està preparant ara per a Lleó XIV.
Contacte fa quatre mesos i mig
Una delegació de l'Abadia de Montserrat, encapçalada per l’abat Manel Gasch, i Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari de Montserrat, va tenir l’1 d’octubre passat una breu trobada amb el Papa, coincidint amb l’audiència general que ofereix cada dimecres als fidels a la Plaça Sant Pere de la Ciutat del Vaticà.
Tal com va explicar Regió7, un cop finalitzada, el Sant Pare va intercanviar unes paraules amb l'abat, qui li va poder fer entrega d'una medalla commemorativa del mil·lenari del monestir benedictí. Uns moments després, Lleó XIV va saludar personalment a tota la delegació montserratina que va participar en l’audiència.
La delegació es trobava en aquells moments a Roma amb motiu de l'exposició «Montserrat: una contribució benedictina a la construcció d’Europa», que es va poder veure al Pallazzo della Cancelleria de la capital italiana.
En aquella trobada també els van acompanyar membres de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia. A més a més, aquell mateix dia 1 d’octubre el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir amb el papa Lleó XIV al Vaticà per explicar-li la «importància» del mil·lenari del monestir de Montserrat i per convidar-lo a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el 10 de juny. El que es va transmetre en aquell moment era que la resposta del Papa havia estat que no estava en condicions de confirmar la seva assistència a l'acte, però que tenia ganes de visitar Barcelona, una ciutat que ja coneix.
A Illa, el van acompanyar el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l’ambaixadora d’Espanya a la Santa Seu, Isabel Celaá, en una trobada que el va convertir en el primer dirigent espanyol, i pràcticament europeu, que se citava amb el pontífex des que va accedir al càrrec el maig del 2025.
