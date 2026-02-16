Quina connexió prèvia té el Papa Lleó XIV amb Montserrat?
L’abat de Montserrat, quan va sortir escollit el Papa actual, va fer un missatge en el qual recordava un lligam de Robert Francis Prevost amb el santuari i deia que «penso que és un perfil d’una certa independència, com ho assenyala haver triat un nom original»
Després de l’elecció de Robert Francis Prevost com a papa Lleó XIV, l’abat de Montserrat, Manel Gasch, va fer públic un missatge en nom de la comunitat on celebrava la proclamació i feia referència a alguns trets de la seva persona.
«És una persona, pel que he sentit, calmada i reflexiva, i evidentment l’anirem seguint com el pastor que és de tota l’Església catòlica. El papa Lleó té un perfil molt complet, que reuneix, evidentment, una multiculturalitat i un contacte amb diverses realitats, per començar evidentment la seva procedència originària dels Estats Units i també tot aquest temps de missioner i bisbe diocesà al Perú», destacava Gasch en aquell missatge que es va difondre enregistrat.
Així, hi afegia que «potser no s’ha remarcat gaire, però jo, com a religiós i com a monjo, i també perquè he viscut a Roma, a prop dels superiors de l’orde benedictí, de l’abat primat i dels abats presidents, destacaria molt aquesta etapa de dotze anys de prior general de l’orde de sant Agustí».
En aquest sentit, valorava que «em sembla que podria haver-hi poques preparacions millors per ser Sant Pare que tenir un càrrec d’aquests, que és un càrrec global, que és un càrrec mundial. L’orde de sant Agustí és present a 50 països diferents del món. Això obliga el superior general, com el de gairebé qualsevol altre orde, a estar viatjant contínuament, a estar visitant cultures, a estar en contacte amb les cases de l’orde on troba agustins de tot el món. I a mi em sembla que hi ha pocs entrenaments millors per ser Sant Pare que aquesta possibilitat de veure i de tocar la diversitat cultural, la globalitat del món i com l’Església està estesa a tot arreu».
També lloava de la trajectòria prèvia del nou Papa «aquests dos anys de ser prefecte del Dicasteri dels Bisbes i, per tant, un dels membres més importants de la Cúria Vaticana i del govern de l’Església». En aquest sentit, l’abat deia que «penso que és un perfil d’una certa independència, com ho assenyala haver triat un nom original, que és el nom de Lleó XIV, que en tot cas no el relaciona amb els seus predecessors immediats, amb els papes recents d’aquest segle XX, sinó que gairebé se’n va a un Papa de finals del XIX».
Sobre el seu referent previ en la denominació, Gasch apuntava que «Lleó XIII va morir el 1903, principis del XX, i és un papa important, un papa que va fer tota una obertura a la Doctrina Social de l’Església que va intentar acollir els reptes de la revolució industrial, de les reclamacions de la dignitat del treball, etc.».
També assenyalava que «crec que Robert Francis Prevost, Lleó XIV, deu tenir encara intuïcions més profundes de les que ens podem imaginar. Evidentment, des de Montserrat, sempre que s’escull un Papa o algú important de l’Església hi busquem els lligams: sabem que va fundar al Perú, a Trujillo, una parròquia de la Mare de Déu de Montserrat».
Això feia pensar a l’abat que «deu conèixer el santuari, deu conèixer qui som». En aquell moment hi afegia que «també sabem que fa unes quantes setmanes es va trobar amb el pare abat Ignasi Fosses, monjo de la nostra comunitat, president actualment de la congregació Sublacense Casinesa. Va ser una trobada per motius de feina, per parlar d’assumptes de la nostra Congregació i del Dicasteri de Bisbes que aleshores encapçalada el cardenal Prevost. I bé, el pare Ignasi sí que m’ha reportat, perquè he estat amb ell aquests dies a Roma, que era un home molt bo, molt amable, amb molta capacitat d’escoltar i que va ser una trobada llarga de més d’una hora i que s’hi va trobar molt bé».
