Sant Joan de Vilatorrada inaugura el projecte Viver per preservar la biodiversitat local

Una vintena de voluntaris trasplanten plançons d’espècies autòctones en una iniciativa que reforça els espais verds del municipi i contribueix a la lluita contra l’emergència climàtica.

Sant Joan de Vilatorrada inaugura el projecte Viver per preservar la biodiversitat local / Arxiu particular

Regió7

Sant Joan de Vilatorrada

El passat diumenge 15 de febrer va tenir lloc la inauguració del nou projecte de l’Associació Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada: el Viver, una iniciativa viva que s’afegeix al projecte precedent del Bosquet. Una vintena de persones es van reunir a l’espai exterior situat al costat del Mas Llobet per dur a terme el trasplantament d’una setantena de plançons a torretes més grans i adequades, amb l’objectiu de garantir-ne un creixement òptim fins que esdevinguin arbres preparats per substituir exemplars morts, omplir escocells buits o ampliar, simplement, els espais verds del municipi.

La jornada va transcórrer sota un sol agradable que va facilitar la feina de famílies, infants i persones interessades en el projecte, el principal objectiu del qual és convertir-se en un important reservori d’espècies —principalment autòctones i, sempre que sigui possible, escasses— per tal d’afavorir la biodiversitat, una peça clau en la lluita contra l’emergència climàtica. Espècies com l’alzina catalana, l’auró blanc, el corneller mascle, el garrofer, el surolí, el til·ler o el freixe de flor, entre d’altres, formaran part del viver, juntament amb arbustos, herbes i lianes com l’aladern, el garric, l’estepa, l’herba donzella o el lliri groc. Totes elles contribuiran a embellir l’entorn i a atraure insectes i pol·linitzadors, afavorint així una riquesa més gran d’espècies.

Cal recordar que la regidoria d’Acció Climàtica i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha cedit un espai idoni per al desenvolupament d’aquest projecte i que, per garantir-ne la preservació, es troba pendent la signatura d’un conveni que n’asseguri la continuïtat. Apostar per iniciatives com aquesta és donar exemple de com petites, però potents, accions locals poden contribuir a revertir un fenomen global que, més ràpidament del que es preveia, amenaça de minvar la nostra qualitat de vida.

TEMES

