Sant Joan de Vilatorrada posa en marxa el porta a porta enmig d'un ambient tens i enrarit
Des d’avui dilluns el municipi posa en marxa la recollida d’escombraries amb el nou model i retirarà els contenidors actuals de manera progressiva per facilitar l’adaptació
La plataforma veïnal en contra del sistema assegura haver recollit més de 2.000 signatures pel "no"
Nia Escolà / Laura Busquets (ACN)
Sant Joan de Vilatorrada ha posat en marxa avui, dilluns 16 de febrer, el nou servei de recollida d’escombraries porta a porta, que substitueix l’actual sistema de contenidors oberts. Segons el consistori, la mesura ha de permetre al municipi assolir els llindars de reciclatge que estableix la legislació vigent. El nou model arrenca amb uns nivells de repartiment del material necessari qualificats de “molt alts”, amb un percentatge superior al 90%. Tot i això, la implantació del servei ha generat polèmica. En aquest sentit, s’ha creat una plataforma veïnal contrària al porta a porta que assegura haver aplegat prop de 2.000 signatures. A més, el passat dilluns, centenars de persones van participar en una marxa lenta pels carrers del municipi, i per avui s’ha convocat una cassolada de protesta.
Segons dades facilitades per l’Ajuntament, dels 4.570 habitatges principals del municipi, 4.159 ja han passat pels punts de repartiment per recollir els cubells, una xifra que representa una cobertura del 91%. Per aquest motiu, el consistori fa una valoració molt positiva de l’inici del servei i agraeix l’interès i la implicació de la gran majoria de veïns. Per acabar d’arribar a totes les llars, durant les pròximes dues setmanes es mantindrà obert, de dilluns a dissabte, un punt de repartiment a Cal Gallifa. A més, està previst que els domicilis que encara no hagin recollit el material rebin una comunicació específica amb informació sobre els horaris i punts de recollida.
El nou servei s’implanta d’acord amb el calendari establert: recollida d’envasos els dilluns i dijous; paper i cartró els dimarts; orgànica els dimecres —amb recollida d’oli cada quinze dies, els divendres i diumenges—, i rebuig els dissabtes. Aquest mateix dia també es farà una recollida especial per a bars i restaurants. Paral·lelament, s’inicia la retirada progressiva dels contenidors de la via pública, a excepció dels de vidre, fracció en què es manté el sistema actual per facilitar l’adaptació al nou model. En el cas dels edificis plurifamiliars, es podrà continuar utilitzant els contenidors mentre no estiguin instal·lades totes les bústies corresponents.
Controvèrsia al municipi
Des que es va anunciar el canvi, la mesura ha generat controvèrsia i confrontació al municipi, fins al punt que el PSC va impulsar una recollida de signatures per mostrar el seu rebuig al nou sistema. L’enrenou va arribar fins al ple municipal del mes de febrer, al qual van assistir desenes de veïns. Durant la sessió, els socialistes van aprofitar per exposar diverses disconformitats, i en més d’una ocasió l’alcalde, Jordi Solernou, va haver de demanar silenci, respecte i educació, fins i tot arribant a valorar la possibilitat de donar per finalitzat el ple de manera anticipada.
Lluny de minvar després del ple, la tensió veïnal va anar en augment. Mentre el govern local defensa que el canvi és necessari per complir els objectius europeus de reciclatge —i remarca que en municipis on ja s’ha implantat aquest model la recollida selectiva se situa entre el 70% i el 80%—, una plataforma ciutadana assegura haver reunit al voltant de 2.000 signatures en contra del nou sistema.
Les protestes al carrer, de fet, continuen. El passat dilluns 9 de febrer, al voltant de 400 persones van participar en una marxa lenta pels carrers de Sant Joan de Vilatorrada per expressar el seu rebuig al nou model. Per avui al vespre, s’ha convocat una cassolada davant l’Ajuntament. L’alcalde assegura que el porta a porta no respon a una decisió “per gust”: “Estem per sota del 50% i hem d’arribar al 65 o 70%. Dels dos models possibles —el contenidor tancat o el porta a porta—, els estudis tècnics indiquen que el porta a porta és el que ofereix millors condicions per a un municipi d’uns 11.000 habitants com el nostre”, afirma.
