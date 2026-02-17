Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Castellgalí ret homenatge a dos veïns centenaris durant la festa de la gent gran

Concretament, es va fer entrega d’una medalla a Heriberto Mayor Maureso en haver complert 100 anys, i es va lliurar un ram de flors a Pilar Arcos Espinosa, que té 101 anys

L'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, lliura un ram de flors a Pilar Arcos Espinosa, que té 101 anys

L'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, lliura un ram de flors a Pilar Arcos Espinosa, que té 101 anys / AJ. CASTELLGALÍ

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Castellgalí va lliurar el passat cap de setmana diversos reconeixements durant la festa de la gent gran de la població, que es fa en honor de Sant Honest i Sant Repel·lió. Concretament, es va fer entrega d’una medalla a Heriberto Mayor Maureso, en haver complert 100 anys, i es va lliurar un ram de flors a Pilar Arcos Espinosa, que té 101 anys. La centenària els va rebre al seu domicili, en companyia dels seus familiars. En els dos casos, es va immortalitzar el moment amb una fotografia.

Gimeno fa entrega de la medalla honorífica a Heriberto Mayor Maureso, en haver arribats als 100 anys

Gimeno fa entrega de la medalla honorífica a Heriberto Mayor Maureso, en haver arribats als 100 anys / AJ. CASTELLGALÍ

