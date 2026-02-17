Els condemnats per la macro estafa immobiliària van desfalcar 4 famílies del Bages i del Berguedà
En tots els casos, les víctimes pensaven que signaven un préstec i, en realitat, el que feien era vendre els seus pisos. Ho van fer dos cops a Manresa, un a Súria i un a Berga
4 famílies del Bages i del Berguedà es troben entre les 128 estafades en la macroestafa immobiliària amb un notari implicat, conegut com a 'cas Cocoon', que aquest dilluns va arribar a judici.
Dos casos a Manresa, un a Berga i un altre a Súria es troben entre els perjudicats que encara no saben si podran recuperar l’habitatge o els diners. A l'espera de concretar-se les indemnitzacions, de moment s'han anul·lat totes les compravendes de pisos que van fer els implicats.
Tal i com ja va informar dilluns Regió7,els 17 acusats en el judici van acceptar els fets i les penes a l'inici de la vista oral. Els tres principals implicats, dos advocats, entre els quals el cardoní Francisco Comitre i el notari, han reconegut les penes sol·licitades per Fiscalia, amb més de tres anys de presó per estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Així, Comitre assumeix quatre anys i set mesos de presó. A més, li han imposat una “inhabilitació especial” de gairebé vuit anys per exercir de lletrat.
La resta han admès les acusacions i han rebut càstigs inferiors.
Els primers casos a la regió centre van ser a Súria i a Berga. En el cas de Súria, els propietaris d’una casa valorada en més de 75.000 euros tenien deutes d’hipoteca i els costava pagar-la. Els acusats van contactar amb la família i els van oferir un préstec personal garantit que els permetia pagar els deutes i mantenir la casa, però el que van fer realment va ser comprar la casa per un preu ajornat de només 28.000 euros i sense garanties signades de pagament. Pocs dies després inscrivien l’habitatge i el venien a una altra societat, també creada per ells, per evitar que pogués ser recuperada. No van pagar ni un euro a la família venedora, i la casa va acabar sent adquirida per uns altres compradors, en aquest cas, de bona fe. Era el mes de maig de 2010.
El cas de Berga és molt similar. Un pis valorat en 105.000 euros, al carrer de Pio Baroja, un amo que té dificultats per pagar els deutes, i Francisco Comitre que apareix com a salvador oferint un crèdit garantit sobre l’habitatge. Però una vegada més, el que realment signa la persona propietària és una venda amb un preu ajornat de només 20.000 euros. I una vegada més, Comitre i els seus còmplices, amb el beneplàcit del notari Enrique Peña, van fer una operació per simular una revenda del pis de Berga, i així evitar futures reclamacions. Era el juliol de 2011, i l’estafat no va cobrar ni un euro de tota l’operació.
A Manresa, les estafes van ser el desembre de 2014, i el juliol de 2015. En un dels casos, el d’un pis al carrer de Sant Joan, l’advocat ara condemnat, Francisco Comitre San Martín, amb altres dels investigats van convèncer un home de vendre’s la seva casa, valorada en 132.330 euros, per només 23.000. Al final, però, només li van arribar a pagar 4.000 euros per l’habitatge, quina propietat havia perdut perquè els acusats ja l’havien venut a unes societats pantalla regentades per ells mateixos.
La darrera estafa de la Catalunya Central en aquest procés, al carrer de Santa Maria de Manresa, també segueix el mateix modus operandi: uns propietaris d’un habitatge, aquest valorat en 217.000 euros, que tenen problemes econòmics. Comitre apareix amb la solució d’un crèdit garantit que amaga una venda. Només els n'ofereix 38.000, però com en els casos anteriors, les víctimes desconeixen el preu real de la seva propietat.
I com en els casos anteriors accepten un pagament ajornat sense signar garanties. I també com en els casos anteriors, els acusats van simular unes vendes posteriors entre ells i empreses pantalles regentades per ells per a evitar que els estafats poguessin recuperar l’habitatge. Tampoc van cobrar ni un euro.
En tots els casos, les víctimes pensaven que signaven un préstec i, en realitat, el que feien era vendre els seus pisos. Totes les operacions es van signar a la notaria barcelonina d'Enrique Peña, el notari condemnat, on també hi havia alguns treballadors implicats.
Malgrat les penes imposades als autors, el calvari per a alguns perjudicats continuarà la setmana vinent. Van perdre els seus habitatges en ser venuts per la trama a tercers, alguns dels quals els van adquirir de bona fe, i ara haurà de fixar-se la indemnització que els correspon i, sobretot, qui la pagarà: si els imputats o les pòlisses d'assegurança del Col·legi Notarial de Catalunya (15 milions d'euros) i del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. El judici continuarà, per tant, únicament per la responsabilitat civil. La fiscalia, també ha instat la nul·litat de les compravendes fraudulentes, així com a l'anul·lació dels assentaments registrals.
Fugit de la justícia
El fiscal del cas ha concretat que hi ha una altra persona implicada en el cas, al qual se’l va jutjar en rebel·lia. Aquest és un altre dels implicats que té una certa relació amb la Catalunya Central. Es tracta d’Albert Segarra, un empresari que va fugir a Tailàndia per aquesta causa. Al país asiàtic va esquarterar un empresari català el 2016 i el 2019 el Tribunal Suprem tailandès va confirmar la pena de mort per aquest crim. El rei de Tailàndia, a l’estiu del 2020, li va commutar la sentència per cadena perpètua, que segui complint en aquell país. Segarra, que és natural de Terrassa, va ocupar el lloc número 20 de la llista electoral de Plataforma per Catalunya a Manresa l'any 2007.
