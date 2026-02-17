Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Navarcles inaugura una exposició de maquetes d’Honorio Ruiz a la capella de Sant Bartomeu

La mostra es podrà visitar aquest cap de setmana, 21 i 22 de febrer, en horari de matí, de 12 a 2, i en horari de tarda, de 6 a 8

L'exposició de maquetes es va inaugurar dins dels actes de la Festa Major d'Hivern de Navarcles

L'exposició de maquetes es va inaugurar dins dels actes de la Festa Major d'Hivern de Navarcles / JAUME GRANDIA

Jaume Grandia

Navarcles

Navarcles va inaugurar una exposició de maquetes de l’artista local Honorio Ruiz, a la capella romànica de Sant Bartomeu. L’exposició, organitzada pel Grup-Art El Coro, es va inaugurar dins dels actes de la Festa Major d’Hivern, amb la presència de l’alcaldessa del municipi, Alba Pérez, el regidor de Cultura i Festes, Marc Dalmau, i de Valentí Oliveras i Joan Cots, membres de de l’entitat organitzadora, juntament amb l’artista. La mostra es podrà visitar aquest cap de setmana, 21 i 22 de febrer, en horari de matí, de 12 a 2, i en horari de tarda, de 6 a 8.

