Navarcles inaugura una exposició de maquetes d’Honorio Ruiz a la capella de Sant Bartomeu
La mostra es podrà visitar aquest cap de setmana, 21 i 22 de febrer, en horari de matí, de 12 a 2, i en horari de tarda, de 6 a 8
Jaume Grandia
Navarcles
Navarcles va inaugurar una exposició de maquetes de l’artista local Honorio Ruiz, a la capella romànica de Sant Bartomeu. L’exposició, organitzada pel Grup-Art El Coro, es va inaugurar dins dels actes de la Festa Major d’Hivern, amb la presència de l’alcaldessa del municipi, Alba Pérez, el regidor de Cultura i Festes, Marc Dalmau, i de Valentí Oliveras i Joan Cots, membres de de l’entitat organitzadora, juntament amb l’artista. La mostra es podrà visitar aquest cap de setmana, 21 i 22 de febrer, en horari de matí, de 12 a 2, i en horari de tarda, de 6 a 8.
