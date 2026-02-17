Rescaten un home que ha caigut per un marge a Castellbell i el Vilar
L'home estava passejant i ha caigut. Ha hagut de ser rescatat per dues unitats de bombers
Manresa
Dues unitats dels Bombers i el SEM han pres part aquesta tarda en el rescat d'un home a Castellbell i el Vilar que hauria caigut per un marge d'uns sis metres mentre caminava.
L'avís s'ha donat a les 17.11 hores, a la zona del Vilar, ben al costat de l'entrada al nucli. Els Bombers hi han desplaçat el cotxe escala. L'home, que hauria patit algun tipus de fractura, segons les primeres informacions, ha estat atès pel SEM.
Es dona la circumstància que ben a prop, al final del mateix carrer, i en el mateix moment s'estava fent la presentació de Flor de Sol, l'observació del fenomen solar a través de la roca foradada de Montserrat.
