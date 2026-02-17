Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten un home que ha caigut per un marge a Castellbell i el Vilar

L'home estava passejant i ha caigut. Ha hagut de ser rescatat per dues unitats de bombers

Els Bombers han desplegat el camió escala per a rescatar un home que ha caigut per un marge al Vilar de Castellbell

Els Bombers han desplegat el camió escala per a rescatar un home que ha caigut per un marge al Vilar de Castellbell / David Bricollé

Eduard Font Badia

Manresa

Dues unitats dels Bombers i el SEM han pres part aquesta tarda en el rescat d'un home a Castellbell i el Vilar que hauria caigut per un marge d'uns sis metres mentre caminava.

L'avís s'ha donat a les 17.11 hores, a la zona del Vilar, ben al costat de l'entrada al nucli. Els Bombers hi han desplaçat el cotxe escala. L'home, que hauria patit algun tipus de fractura, segons les primeres informacions, ha estat atès pel SEM.

Una imatge del rescat de la persona precitpiada per un marge a Castellbell i el Vilar

Una imatge del rescat de la persona precitpiada per un marge a Castellbell i el Vilar / David Bricollé

Es dona la circumstància que ben a prop, al final del mateix carrer, i en el mateix moment s'estava fent la presentació de Flor de Sol, l'observació del fenomen solar a través de la roca foradada de Montserrat.

