Retencions a la C-55, a Sant Vicenç, per un accident
El sinistre provoca més d'un quilòmetre d'aturades en sentit nord i trànsit intens en sentit sud
Vespre complicat per als conductors que circulen per la C-55en sentit nord. Un accident de trànsit al terme de Sant Vicenç de Castellet provoca més d'un quilòmetre de retenció. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc poc abans de 2/4 de 7 de la tarda, entre els quilòmetres 20 i 21,5 de l'Eix del Llobregat.
També hi ha intentistat de circulació des de Castellgalí, en sentit sud.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone