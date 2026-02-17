Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retencions a la C-55, a Sant Vicenç, per un accident

El sinistre provoca més d'un quilòmetre d'aturades en sentit nord i trànsit intens en sentit sud

Imatge dels vehicles aturats a la C-55, a Sant Vicenç, aquest vespre

Imatge dels vehicles aturats a la C-55, a Sant Vicenç, aquest vespre / SCT

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Vespre complicat per als conductors que circulen per la C-55en sentit nord. Un accident de trànsit al terme de Sant Vicenç de Castellet provoca més d'un quilòmetre de retenció. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc poc abans de 2/4 de 7 de la tarda, entre els quilòmetres 20 i 21,5 de l'Eix del Llobregat.

També hi ha intentistat de circulació des de Castellgalí, en sentit sud.

