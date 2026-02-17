S'ha començat a retirar l'esllavissada de Fonollosa, però encara no se sap quan es podrà obrir al trànsit
Durant la nit s'ha anat trencant els grans blocs de roca i aquest matí s'ha començat a retirar-los
Les màquines es van posar a treballar poques hores després de la gran esllavissada que ahir al migdia va tallar la carretera BV-3008, de Fonollosa. Des del vespre es va començar a trencar els grans blocs, de més de mig centenar de tones, que van caure sobre la via. Només es va aturar una estona per respectar el descans dels veïns de les masies que es troben just sobre el traçat de la carretera, però aquest mateix matí s'hi han tornat a posar.
Prop de les 10 del matí d'aquest dimarts, poc quedava dels grans blocs, que s'han anat trencant amb piconadores, i les excavadores començaven a retirar la runa. Mentrestant, al punt on es va originar la caiguda de pedres, tècnics començaven a desbrossar la vegetació per deixar la pedra i la terra nues, i veure el risc que hi ha de repetició. Però això aquest matí encara ningú no es volia mullar sobre quan es podrà obrir el pas.
I és que a més a més, des de l'Ajuntament de Fonollosa ja es va dir en el mateix moment de tenir-se coneixement de l'esllavissada que no es volia que s'obrís al pas fins que fos segura. De fet, es va “exigir” a la Diputació que “la via quedi permanent tancada fins que no es pugui garantir al 100% la seguretat dels veïns i veïnes de Fonollosa. No pot ser que la gent ens anem jugant la vida simplement per moure’ns i arribar a casa nostra o a la feina”, en paraules de l'alcalde Eloi Hernàndez. L'alcalde de Fonollosa assegurava ahir que «fa setmanes que l’Ajuntament trasllada de manera reiterada a la Diputació la preocupació per la seguretat a les carreteres BV-3008 i BV-3012, de la seva titularitat, arran dels despreniments provocats per les pluges abundants de les darreres setmanes». I afegeix que «l’Ajuntament ha insistit que calen mesures immediates i de més envergadura als punts més afectats, així com una revisió tècnica exhaustiva de tot el traçat per detectar possibles trams debilitats». De fet, l’última petició d’Eloi Hernàndez és de divendres passat demanant als responsables de la Diputació de Barcelona «una actuació urgent».
Al vespre, la Diputació de Barcelona responia amb un altre comunicat, on es deia que "en aquesta carretera s'han executat recentment diverses actuacions correctores, i s'ha fet una inspecció diària , a banda d'impulsar una actuació amb microvoladures en aquest talús, que s'havia programat per la setmana que ve, un cop obtinguts tots els permisos necessaris. A banda de l'atenció actual a la situació excepcional, als darrers anys, s'ha invertit de manera continuada en la millora de la seguretat dels talussos d'aquesta carretera, tal com es pot comprovar al llarg de la mateixa".
També assegurava, responent a la petició de seguretat, que en "els dies vinents, es retiraran els blocs caiguts, es sanejarà el talús, es faran els estudis tècnics necessaris i es duran a terme les actuacions per a l'estabilització definitiva d'aquest. Junt amb aquests treballs, es farà una auditoria de talussos de tota la carretera, per a la detecció de qualsevol altre punt potencialment inestable. Un cop s'hagin executat aquests treballs, es tornarà a obrir aquesta carretera al trànsit".
I fins que això no passi, la carretera segueix tallada entre la sortida de Fonollosa en direcció Manresa i la cruïlla amb la carretera que porta a Fals i Rajadell, el punt conegut com el Molí de Boixeda. Per anar a Fonollosa la via més ràpida i segura és la carretera que ve des d'Aguilar de Segarra, on es pot accedir des de l'eix Transversal, la C-25. Tot i això, els veïns de la zona usen més els camins, com el camí vell de Camps, que porta a aquest nucli del poble, i des d'allà cap a Fonollosa. Això sí, també hi ha obres: les de reparació d'una altra esllavissada, aquest cop més antiga.
