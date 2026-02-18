El canvi d’un festiu local a Artés desperta la crítica de la Unió de Botiguers
L’Ajuntament va aprovar el setembre que sigui festa aquest divendres 20, en lloc del dimarts de festa major, al setembre, i l’entitat comercial retreu que no es va consensuar
El canvi de dia d’un dels dos festius locals d’Artés ha reobert la polèmica ara que s’apropa la nova data escollida, que és aquest divendres, 20 de febrer. En el moment que es va aprovar la modificació (en un ple municipal del setembre de l’any passat) ja va sorgir la veu crítica de la CUP. Formació que, tot i que no té representació al plenari, va fer públic que no compartia aquesta modificació i va posar el tema sobre la taula. Ara, però, és la Unió de Botiguers d’Artés (UBA) la que ha expressat públicament la seva disconformitat. Una veu que és especialment rellevant perquè l’obertura o no del comerç és un dels aspectes que més marca la celebració d’un festiu. Considera que, més enllà de la simbologia o la tradició, la data escollida fins i tot els perjudica econòmicament.
Tal com ja va explicar Regió7, el que va aprovar l’Ajuntament en un ple de fa mig any va ser que per a aquest 2026 substituiria el que tradicionalment havia estat un dels festius locals, el del dimarts posterior al cap de setmana de festa major (que se celebra l’últim diumenge de setembre) pel divendres 20 de febrer, a tocar del cap de setmana de les Festes de la Llum de Manresa (dissabte 21). Sí que es manté com a festiu el dilluns de festa major.
En un comunicat que va fer el desembre, quan ja s’havien sentit veus crítiques com la de la CUP, el govern artesenc (ERC) argumentava que «la idea de suprimir el dimarts de festa major no és nova. Des de fa anys hi ha veus que ho proposen, no per reduir despeses ni retallar celebracions, sinó per concentrar millor les activitats i adaptar-nos a una nova realitat, i fins i tot la comissió de persones voluntàries ho ha vist amb bons ulls».
També apuntava, entre altres aspectes, que «cal tenir en compte que els calendaris escolars han modificat els hàbits locals: a Artés, l’inici de curs ja queda desajustat respecte a altres municipis, o també que cada cop menys gent treballa allà on viu. Per això, replantejar els festius és més que una qüestió simbòlica; és també un tema de pràctica i organització». Així doncs, oficialment aquest divendres 20 de febrer serà festa local a Artés (i també el dilluns 28 de setembre, però no el dimarts 29).
En aquell comunicat, l’executiu afirmava que aquella era una data «consensuada al ple municipal, que es va traslladar formalment a les entitats, a les escoles, a les empreses i a la Unió de Botiguers del poble, amb qui la regidoria de promoció econòmica es va reunir el dia abans de decidir».
Ara, però, la UBA ha fet pública una nota on vol deixar clar que «nosaltres no hem decidit el festiu local d’enguany». L’entitat confirma que l’Ajuntament va convocar a la seva junta a una reunió per tractar el tema, trobada en la qual, detalla, «hi va haver diferents opinions i van sorgir diverses propostes, com ara el dilluns de la Verema, la Segona Pasqua, entre d’altres», però que «la reunió va finalitzar sense cap votació ni acord definitiu». «La nostra sorpresa», hi afegeix la UBA, «va ser que la setmana següent l’Ajuntament va fer públic un comunicat anunciant que el festiu local d’enguany seria el divendres 20 de febrer».
Feta aquesta explicació, l’entitat comercial vol «deixar constància que la Unió de Botiguers no ha votat mai aquesta data», i en aquest sentit subratlla que «mai proposaríem un festiu en divendres, quan el dissabte el comerç és obert i són dies clau per a sectors com l’hostaleria i l’alimentació».
I hi afegeix que, «a més, estem en total desacord en fer festiu un dia que no forma part de la cultura del nostre poble. D'una decisió tan important s'ha de fer partícip al poble en general, i nosaltres en particular hauríem demanat l'opinió dels nostres associats». De fet, la situació està creant aquests dies confusió entre els establiments artesencs sobre si obrir o no aquest divendres.
En aquell comunicat del desembre, el govern d’Artés admetia que l’elecció d’aquest divendres com a festiu «no és un dia amb arrels identitàries, ni connecta amb la història o les tradicions locals. Potser la decisió és doncs més pràctica que d’arrelament». Alhora, però, posava en relleu que «no es tracta d’una decisió definitiva, sinó d’un pas transitori que permet obrir el debat i posar la qüestió sobre la taula».
En aquest sentit, l’executiu republicà precisava que «la clau no és només triar un dia concret, sinó decidir entre tots i totes quin ha de ser el segon festiu local que millor representi Artés». I emplaçava a que, de cara al 2027, «tindrem l’oportunitat de fer-ho amb calma i col·lectivament. Potser aquest any 2026 ens sembli un pedaç, fins i tot una decisió precipitada. Però potser també era necessari aquest petit sacseig perquè la discussió deixés de ser només política i passés a ser ciutadana».
