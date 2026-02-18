Dol, gresca i molts likes: Sallent acomiada el Carnaval amb festa i sàtira a parts iguals
La rua mortuòria del Rei Carnestoltes ha combinat dol i disbauxa en un adeu crític amb l’addicció a les xarxes socials
«El pobre Carnestoltes és un home divertit, ens escura les butxaques i ens fa anar contents al llit. No ploreu, no, no ploreu tant, que ell tornarà i nosaltres no! El pobre Carnestoltes el deixaren ben rostit fins a un altre any; quan arribi, tornarà ben eixerit. No ploreu, no, no ploreu tant, que ell tornarà i nosaltres no!». Entonant aquesta cançó durant l’Enterrament de la Sardina, el poble de Sallent s'ha acomiadat avui al vespre del Carnaval d’enguany.
Després de fer la vetlla a Sa Majestat el Rei Carnestoltes, la plaça de la Verdura ha esdevingut el punt d’inici de la rua mortuòria. Com és habitual, dones i homes vestits de negre, en senyal de dol per la fi del Carnaval, han acompanyat el personatge en el seu darrer recorregut pels carrers del municipi bagenc, després de la seva arribada el passat dijous.
I, ben pensat, qui no voldria un dol així d’engrescat? Amb dues xarangues —una al capdavant i l’altra a la cua— donant ritme a la desfilada de comiat, la rua ha sabut superar la tristor que comporta la fi d’una de les festes més representatives i identitàries de Sallent. La celebració ha clos de la millor manera possible: amb música, disbauxa i la sensació que mai n’hi ha prou de festa. No seria gens agosarat afirmar que els sallentins ja compten els dies per a la pròxima edició.
Seguint el fil del dia de l’arribada del rei de la gresca, el funeral ha tornat a posar el focus en les xarxes socials. De fet, l’esquela ja ho advertia: «Ha traspassat sobtadament després d’una llarga i irreversible addicció a les xarxes socials, víctima de l’excés de likes, de les històries infinites i d’una necessitat constant de ser etiquetat». Un rei que deixa el poble orfe, però amb «records inesborrables, rialles desmesurades, normes trencades, disfresses impossibles i opinions publicades sense pensar, sempre sense filtres». Una vegada més, la burla a la immediatesa, al fast food informatiu i a la banalitat de les plataformes digitals ha estat present.
Així, amb un adeu animat i esbojarrat, els veïns de Sallent han acomiadat un dels seus personatges més estimats. La rua ha alternat moments de cridòria amb d’altres de més foscos, com l’aparició de figures vestides de negre, amb màscares i mòbils amb les pantalles enceses, projectant un blanc intens que tot ho absorbia —tal com fan, sovint, les xarxes socials.
En arribar a la plaça de la Pau, s'ha procedit a la incineració del Rei Carnestoltes i s'ha celebrat la tradicional sardinada. La nit finalitzarà amb el concert de The Unicornios Lokos i l’actuació de DJ Creus.
