La Generalitat reprèn les obres del tercer carril de la C-55 a Sant Vicenç, aturades fa dos anys
El departament de Territori diu que es farà «amb millores en el projecte per a disminuir l’afectació al riu Llobregat» i que l’obra és compatible amb un futur desdoblament
La Generalitat ha anunciat la represa, dos anys després, de les obres que permetran construir un tercer carril a la C-55 entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí. Una intervenció que es va començar el febrer del 2024 amb el desbrossament de la zona que separa la carretera del Llobregat, que és per on s’ha de fer l’ampliació, però que tot just un mes després, quan ja s’havia netejat l’espai, van quedar aturades, segons es va argumentar posteriorment, perquè s’havien de completar un seguit d’informes que havien de resoldre uns «desajustos» relacionats amb el fet que és a tocar d’una zona d’afectació hidràulica. Això, malgrat fa més de tres anys que ja es disposava del projecte executiu que, en principi, hauria de comptar amb tots els informes pertinents.
Segons el departament de Territori de la Generalitat, aquesta represa es farà «amb millores en el projecte per a disminuir l’afectació al riu Llobregat».
L’obra, que suposarà una inversió de 2,5 milions d’euros, consisteix en la construcció d’un segon carril en sentit nord mitjançant el perllongament del vial d’incorporació de Sant Vicenç de Castellet, amb l’objectiu d’afavorir la funcionalitat i la fluïdesa del trànsit. Les obres abasten una longitud d’1,2 quilòmetres, des de l’enllaç de Sant Vicenç fins a l’entrada de la travessera de Castellgalí. Es preveu que els treballs finalitzin la pròxima tardor. El departament afirma que aquesta actuació «és compatible» amb el projecte desdoblament de la C-55 que el president Salvador Illa va anunciar solemnement a Manresa el juliol de l’any passat, i en el qual assegura que s’està treballant.
Per implantar el nou carril, s’amplia la plataforma de la carretera en sentit Manresa. És a dir, l’espai actual entre la calçada i el traçat del riu. Aquesta actuació comporta la construcció d’una escullera per protegir el terraplè de la carretera de possibles erosions i l’adequació de diversos elements de drenatge. A més, es complementarà amb la instal·lació de barreres de seguretat, senyalització i abalisament.
Així mateix, les obres inclouen la millora del ferm en el tram entre la rotonda que dona servei al polígon industrial Pla del Riu I i la rotonda d’encreuament de la C-55 i la BV-1229.
Pel que fa a l’execució de l’obra, els treballs requeriran, a partir de principis de març, l’estretament dels carrils de circulació per habilitar l’espai necessari al voral.
Caldrà veure, però, quina incidència té l’execució d’aquesta obra, quan la perllongació del carril sigui una realitat, tenint en compte que encara no s’inclou la construcció de la variant de Castellgalí. Cal tenir present que el pas per l’interior d’aquesta població és el principal punt de complicació d’aquesta via, per la reducció de velocitat (50 km/h) obligada pel fet de ser tram urbà, la qual cosa provoca retencions en les franges de màxima intensitat. Quan en aquest punt hi finalitzi un doble carril, com serà el cas, caldrà veure si aquest factor encara el fa més complicat.
D’altra banda, el reinici d’aquestes obres s'encavalcarà encara amb les que des de fa més de dos anys s’estan portant a terme tot just dos quilòmetres més al sud, entre l’accés a Castellbell i el túnel de Bogunyà, també per fer-hi un tercer carril (en aquest cas en sentit sud) i que al llarg de tot temps han obligat a tenir (encara ara) modificat el traçat, amb una calçada molt més estreta i que obliga a circular-hi també a velocitat reduïda.
