Li demanen 5 anys de presó per tràfic de drogues a Sant Vicenç de Castellet
La Policia Local de Sant Vicenç de Castellet el va enxampar al mig d'una venda i es va resisitir a la detenció
Un home s'enfronta divendres de la setmana vinent a un judici en el qual pot ser condemnat a més de 5 anys de presó per un delicte contra la salut pública per vendre drogues al mig del carrer a Sant Vicenç de Castellet, resistir-se a la detenció, i ser reincident.
Els fets van passar el 20 d'abril de 2023 prop del migdia, quan els agents uniformats de la Policia Local de Sant Vicenç van detectar una operació de compravenda de drogues a una cantonada del poble. Van veure com l'acusat facilitava una bosseta a un altre home, i que aquest la passava a una dona. Va ser en aquell moment quan van intervenir i van interrogar i escorcollar els implicats, trobant-li a la dona la bosseta de color blanc que contenia 0,52 grams d'amfetamina i de cafeïna. En aquell moment, aquesta substància tenia en el mercat clandestí un preu de mercat de 14,90 euros.
Però en el moment d'escorcollar l'acusat, aquest es va resistir, amb moviments bruscos, i insultant i amenaçant un dels agents, per la qual cosa també se li imputa un delicte de resistència o desobediència greu.
A més a més, es dona la circumstància que l'acusat ja havia estat condemnat per tràfic de drogues a una pena de dos anys de presó i multa de prop de 26.000 euros, una sentència que es trobava en suspensió de 4 anys. Una suspensió que la fiscalia demana que sigui revocada si acaba sent condemnat per aquest cas de Sant Vicenç de Castellet.
