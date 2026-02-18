Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'institut Cardener de Sant Joan gaudeix d’un intercanvi cultural amb alumnat de Berlin

Durant una setmana sencera van compartir l'estada a l'institut amb visites culturals al monestir de Montserrat i a Barcelona

Alumnes de l'institut Cardener de Sant Joan amb els estudiants d'Alemanya

Alumnes de l'institut Cardener de Sant Joan amb els estudiants d'Alemanya / INSTITUT CARDENER

Regió7

Sant Joan de Vilatorrada

L'institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada ha acollit alumnat i professorat alemany de l’Evangelische Schule Berlin Zentrum en un intercanvi cultural i lingüístic.

Durant una setmana, alumnat i professorat han compartit l’estada a l’institut amb visites culturals al monestir de Montserrat i Barcelona. Les famílies van organitzar el divendres un sopar de germanor i comiat.

