L'institut Cardener de Sant Joan gaudeix d’un intercanvi cultural amb alumnat de Berlin
Durant una setmana sencera van compartir l'estada a l'institut amb visites culturals al monestir de Montserrat i a Barcelona
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada
L'institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada ha acollit alumnat i professorat alemany de l’Evangelische Schule Berlin Zentrum en un intercanvi cultural i lingüístic.
Durant una setmana, alumnat i professorat han compartit l’estada a l’institut amb visites culturals al monestir de Montserrat i Barcelona. Les famílies van organitzar el divendres un sopar de germanor i comiat.
