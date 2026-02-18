Ha mort l'exregidor de Súria Javier Liaño González
Va ser el fundador de la primera associació de veïns de Súria, la del barri de Salipota, el 1975
Ha mort Javier Liaño González, que va ser regidor a Súria en els darrers anys de la dictadura i els primers de la democràcia, del 1971-79, i que va ser un dels impulsors de la millora al barri de Salipota, un dels sectors de Súria amb habitatges socials. "Era una persona coneguda" a la població, han explicat fonts municipals. Aquest matí, a partir de les 10 h, hi ha vetlla al tanatori de Súria i, a la tarda, a les 4 h, s'oficiarà el funeral a l'església parroquial de Santa Bàrbara, de Salipota.
L’any 1971 es va convertir en el primer regidor municipal procedent del barri de Salipota. També va ser un dels fundadors de l’Associació de Veïns de Salipota, que es va formar l’any 1975 i va ser la primera associació de veïns que hi havia a Súria.
Aquesta activitat en el món veïnal va tenir continuïtat familiar. El seu fill, Xavier Liaño, va ser president de l’Associació de Veïns de Salipota durant els anys en què el barri es va haver de sobreposar a tots els problemes generats en els habitatges en descobrir que estaven afectats per aluminosi.
