El nucli de Sant Salvador de Guardiola recupera el servei de farmaciola
Inicialment, atendrà els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 1 del matí
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha estat treballant durant els darrers mesos amb el departament de Salut de la Generalitat per assegurar la continuïtat de la llicència que permet mantenir el servei farmacèutic al nucli de Guardiola.
Després de prop de mig any sense aquest servei, la farmaciola torna a obrir portes aquest mes de febrer en aquest municipi del Bages, «recuperant així un recurs essencial per al veïnat», segons destaquen fonts municipals. Amb aquesta reobertura, el municipi torna a disposar de dos punts d’atenció farmacèutica: el servei de farmàcia a horari complet ubicat al carrer Sant Marc, número 19 del Calvet, i la farmaciola que reobre al carrer de Dalt número 1 al nucli de Guardiola.
L'horari de la nova farmaciola serà inicialment dilluns, dimecres i divendres de 9 a 1 del matí.
Les mateixes fonts posen en relleu que la recuperació d’aquest servei «respon a la voluntat de fer més accessible i proper un servei bàsic com és el farmacèutic», especialment per a la gent gran i per a aquelles persones amb més dificultats de mobilitat. També destaquen que «en un municipi geogràficament extens i disseminat com Sant Salvador de Guardiola, disposar de diferents punts d’atenció evita desplaçaments i contribueix a millorar la qualitat de vida del conjunt de la població».
