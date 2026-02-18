Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El parc natural de Sant Llorenç impulsa la renovació de l’acreditació de Turisme Sostenible

Del pla d’acció vigent s’han executat un 67% de les accions previstes, amb un 52% ja finalitzades i un 30% iniciades

Un espai del parc natural de Sant Llorenç del Munt

Un espai del parc natural de Sant Llorenç del Munt / ORIOL CLAVERA/DIBA

David Bricollé

David Bricollé

Manresa

El Centre d’Informació de Mura, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (espai a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès), va acollir el Fòrum Permanent de la Carta de Turisme Sostenible (CETS), en el marc del procés de renovació de la Carta per al període 2027-2030. La sessió va reunir 25 representants d’ajuntaments, empreses turístiques adherides, entitats excursionistes, universitats i altres agents del territori, consolidant el Fòrum com a espai clau de governança participativa en matèria de turisme sostenible.

Durant la trobada es va presentar el balanç d’execució del Pla d’Acció 2021-2025, segons el qual s’han executat un 67% de les accions, amb un 52% ja finalitzades i un 30% iniciades. El total d’actuacions previstes és de 44, que s’estructuren en set línies estratègiques i que aborden la gestió sostenible, la cohesió territorial i la qualitat de l’oferta turística.

Entre els àmbits amb un grau d’execució més elevat destaquen la implicació del visitant en la millora de l’experiència turística, amb un 90 % d’assoliment; la governança participativa, amb un 88 %, i el foment de la cohesió territorial i social, amb un 75 %.

Aquest balanç posa de manifest el compromís continuat del Parc i dels agents del territori amb un model de turisme basat en la conservació del patrimoni, el suport a l’economia local i la millora contínua.

Participació territorial i compromís empresarial

Coincidint amb la presentació del balanç, el Parc ha iniciat formalment el procés de renovació de la CETS per al període 2027-2030. El calendari de treball inclou grups temàtics, espais de revisió estratègica i diverses sessions del Fòrum Permanent amb l’objectiu de definir, de manera participada, la nova estratègia i el futur Pla d’Acció.

La part central de la sessió es va dedicar a una dinàmica de treball en grup per identificar reptes i necessitats en cinc àmbits clau: patrimoni natural i cultural, infraestructures d’ús públic i serveis turístics, població i economia local, atenció i experiència del visitant, i gestió i planificació.

El procés culminarà el 2026 amb la presentació del dossier de candidatura i la visita de verificació de la EUROPARC Federation, organisme que impulsa i acredita aquesta iniciativa a escala europea.

Actualment, el teixit empresarial compromès amb la CETS (Fase II) inclou establiments de restauració, equipaments d’interpretació i empreses d’activitats. Enguany destaca la nova adhesió de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, que reforça l’oferta d’educació i divulgació científica vinculada al cel nocturn i al patrimoni natural del Parc.

