Sant Fruitós millora la seguretat dels vianants a les Brucardes
S’ha construït una nova vorera a l’avinguda de les Brucardes que enllaça el carrer del Mirador amb el carrer Bon Temps
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha executat recentment les obres de construcció d’un nou tram de vorera i d’un pas de vianants a les Brucardes, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la mobilitat dels veïns i veïnes.
Concretament, s’ha construït una nova vorera a l’avinguda de les Brucardes que enllaça el carrer del Mirador amb el carrer Bon Temps. Fins ara, en aquest punt no hi havia vorera, una situació que obligava els vianants a circular per la calçada i que suposava un risc per a la seva seguretat.
A més, l’actuació s’ha completat amb la creació d’un nou pas de vianants, que facilita una mobilitat més segura i accessible per a tothom, especialment per als usuaris de la parada d’autobús ubicada a la zona.
