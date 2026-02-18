El tram de la carretera de Fonollosa afectat per l'esllavissada estarà tancat durant tres setmanes
Excepte el quilòmetre afectat, del 12 al 13, la resta serà circulable només pels veïns
E.F.B.
La Diputació de Barcelona ha fet públic que el tram de la carretera de Fonollosa afectat per l'esllavissada del dilluns estarà tancat al trànsit durant tres setmanes. En concret, es tracta del tram de la BV-3008, que va entre el punt quilomètric 12, on hi ha l'accés al camí vell de Camps, i el punt quilomètric 13, a la zona de Cal Paisà.
Durant aquest temps, es faran les actuacions d’estabilització del talús afectat per l’esllavissada d’aquest dilluns, i, segons la Diputació també s’inspeccionarà i s’auditarà la carretera.
D’altra banda, els trams compresos entre el Molí del Boixeda i la zona del tall total de carretera, i entre aquest i el nucli de Fonollosa, quedaran oberts només per a la circulació dels veïns. A més a més, durant aquest període, també es podrien produir talls ocasionals a la resta de la carretera, amb sentits alternatius, per feines de manteniment. I és que la Diputació realitzarà una auditoria de la resta dels talussos de la carretera més afectats pel temporal de pluges, fet que permetrà fer una estimació d'altres possibles actuacions que puguin ser necessàries a curt termini.
Dimarts ja van començar les tasques de retirada de les pedres de l'esllavissada, però també les de desbrossament del talús, per poder analitzar com va quedar la pedra que no va caure.
Així doncs, i durant tres setmanes, per anar a Fonollosa la via més ràpida i segura és la carretera que ve des d'Aguilar de Segarra, on es pot accedir des de l'eix Transversal, la C-25. Tot i això, els veïns de la zona usen més els camins, com el camí vell de Camps, que porta a aquest nucli del poble, i des d'allà cap a Fonollosa.
