Artés reuneix la Junta Local de Seguretat amb tots els cossos de seguretat que treballen al municipi
Un dels eixos destacats va ser el reforç de la policia de proximitat a una població que té una taxa de delinqüència molt inferior a la mitjana catalana
E.F.B.
Artés va reunir el passat dilluns 16 de febrer la segona Junta Local de Seguretat, la trobada anual entre l’Ajuntament i els diferents cossos de seguretat que operen al municipi. Hi van ser presents l’alcalde, Enric Forcada, acompanyat dels regidors Judit Vall i Dani Bañeza. També hi va participar la directora dels Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central, Elena Roca, juntament amb representants dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals i l’ADF Les Vinyes. El cos de Bombers va excusar la seva assistència a causa de l’elevat volum de serveis.
Un dels eixos destacats va ser el reforç de la policia de proximitat, un model policial que té en compte les necessitats, inquietuds i demandes de la ciutadania. A més, la Policia Local va remarcar l’impacte de l’Ordenança de Convivència i Civisme de l’Ajuntament d’Artés, aprovada l’any passat, que els ha permès reforçar la prevenció de conductes incíviques, com els sorolls a la via pública.
D’entre les dades d’Artés exposades, hi destaca una taxa de delinqüència molt inferior a la mitjana catalana, amb 17,7 delictes per cada 1.000 habitants davant dels 62,5 del conjunt del territori. Pel que fa a les actuacions i serveis realitzats per la Policia Local d’Artés, aquests sumen un total de 5.180 durant el 2025, dels quals 450 eren serveis de proximitat.
Durant la reunió, cadascun dels cossos de seguretat va presentar les actuacions dutes a terme al municipi al llarg del 2025. Entre les principals qüestions abordades hi van destacar la vigilància dels espais públics, la seguretat viària i la prevenció de delictes i de conductes incíviques.
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: «Posen en risc vides i actuen sense legislació»
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat