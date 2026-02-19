La Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan, primera de Catalunya amb el segell Biosphere Sustainable Tourism
El Punt d’Informació Turística rep un reconeixement internacional pel seu compromís amb un model de turisme responsable i sostenible
Regió7
El Punt d’Informació Turística de la Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada s’ha convertit en la primera biblioteca de Catalunya a obtenir el segell Biosphere Sustainable Tourism, un reconeixement internacional que certifica el compromís del municipi amb un model de turisme responsable, sostenible i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
Aquest distintiu s’atorga a entitats i serveis públics que integren la sostenibilitat en la seva gestió diària i que promouen pràctiques responsables en àmbits com la protecció del medi ambient, el respecte pel patrimoni cultural, la cohesió social, el foment de l’economia local i la qualitat del servei tant a la ciutadania com a les persones visitants.
L’obtenció del segell Biosphere s’emmarca en el Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona (CSTDB), impulsat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest programa acompanya destinacions, empreses i serveis públics en la incorporació de criteris sostenibles i en la millora contínua de les seves actuacions.
Per a la Biblioteca Cal Gallifa, com a principal Punt d’Informació Turística de Sant Joan de Vilatorrada, aquest reconeixement suposa un pas endavant en l’estratègia de consolidar un turisme de proximitat, conscient i integrat al territori, que posi en valor l’entorn natural, el patrimoni i la identitat local, alhora que contribueixi al benestar de la ciutadania.
Des de l’Àrea de Turisme es destaca el paper del Punt d’Informació Turística de la Biblioteca Cal Gallifa com a espai de referència per informar, orientar i sensibilitzar sobre bones pràctiques turístiques, tant les persones visitants com els veïns i veïnes del municipi.
