Castellgalí ret homenatge a dos veïns centenaris durant la festa de la gent gran
Concretament, es va fer entrega d’una medalla a Heriberto Mayor Maureso en haver complert 100 anys, i es va lliurar un ram de flors a Pilar Arcos Espinosa, que té 101 anys
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Castellgalí va lliurar el passat cap de setmana diversos reconeixements durant la festa de la gent gran de la població, que es fa en honor de Sant Honest i Sant Repel·lió. Concretament, es va fer entrega d’una medalla a Heriberto Mayor Maureso, en haver complert 100 anys, i es va lliurar un ram de flors a Pilar Arcos Espinosa, que té 101 anys. La centenària els va rebre al seu domicili, en companyia dels seus familiars. En els dos casos, es va immortalitzar el moment amb una fotografia.
