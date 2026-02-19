El Centre Ocupacional La Sagrera, present un any més a la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós
La seva participació comença el dimecres anterior amb la Festa de l’Arròs infantil repartint l’arròs als alumnes d’una de les escoles del municipi
Regió7
Sant Fruitós de Bages
Com cada any, el Centre Ocupacional La Sagrera de la Fundació AMPANS va estar present a la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages, una cita que forma part de la identitat del poble i que permet reforçar vincles amb la comunitat. La participació comença ja el dimecres anterior amb la Festa de l’Arròs infantil repartint l’arròs als alumnes d’una de les escoles del municipi, en aquest cas a l’alumnat de l’escola Pla del Puig. És un moment especial perquè els permet fer visible la tasca que es du a terme des del centre en un ambient festiu i proper.
