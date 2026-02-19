La crisi de Rodalies i l’R4: l’horari incomprensible dels trens llançadora matiners des de Manresa
Usuaris habituals del Bages demanen que, mentre duri la provisionalitat, hi hagi serveis de tren fins a Terrassa més d’hora al matí per poder arribar a feines i estudis a Barcelona
Un mes després de l’accident mortal que es va registrar a l’R4 de Rodalies Renfe (la que connecta el Bages amb l’àrea metropolitana) a Gelida, la línia, com el conjunt de la xarxa, segueix en una situació d’alteració i provisionalitat.
Si bé és cert que Renfe ha esmerçat esforços perquè el servei estigués actiu d’una manera o d’una altra, la realitat és que la situació segueix sent d’anormalitat i que es tradueix en el fet que els usuaris s’han de programar molt més els seus itineraris, que encara queden més subjectes que mai a una oferta que atén a una planificació horària poc ajustable i que, a la pràctica, suposa haver de destinar més temps als desplaçaments (comptant les hores d’espera per una oferta inferior, pels transbordaments i que els viatges es fan a menys velocitat per les restriccions).
En aquests moments, entre Manresa i Terrassa es manté la mateixa situació i la mateixa oferta que les dues últimes setmanes. És a dir, no hi ha normalitat ferroviària en aquest tram, sinó que el que hi circula és el que s’anomena trens llançadora, combois que només fan el recorregut d’anada i tornada entre les dues capitals, parant a totes les estacions i a velocitat reduïda (per les obres que se segueixen fent en talussos). Aquesta oferta de mínims ferroviària, segons fa constar Renfe, «té un servei complementari», amb la flota de busos que ha habilitat des del primer dia amb una freqüència d’aproximadament 30 minuts.
Un dels fets, però, que és poc comprensible per al viatger d’aquesta línia al Bages és l’horari matinal dels trens llançadora, tenint en compte que la necessitat principal dels molts usuaris habituals és el d’accedir a Barcelona, sobretot per motius i estudis. Cal tenir present que, des de Manresa, tant amb aquest ferrocarril llançadora com amb els autobusos els viatgers han de fer transbordament a Terrassa cap a un altre tren per seguir el seu trajecte cap a l’àrea metropolitana.
En una situació de normalitat (abans de la incidència de mitjan gener) des de la capital del Bages sortia un primer tren poc abans de les 6 del matí, i tres entre les 6 i les 7.
Ara, en canvi, en aquesta situació de temporalitat el primer dels trens llançadora que s’ofereix inicia el seu recorregut des de Manresa a les 7:40, de manera que arriba a Terrassa a les 8:26. Si va puntual, el primer transbordament que es pot fer a la ciutat vallesana és a les 8:30, de manera que arriba a la primera estació de Barcelona (Torre Baró) passades les 9. Una hora molt poc ‘comercial’ per a usuaris que volen accedir, majoritàriament a llocs de treball o aules universitàries, tenint en compte que la majoria comencen a les 9 (o abans) i que, en molts casos, per acabar-hi d’arribar després del tren encara cal fer un tros més de trajecte, a peu o amb altres mitjans.
Per aquest motiu, usuaris de primera hora del servei demanden que, mentre es mantingui aquesta situació de provisionalitat, es programi un (o dos) trens llançadora més ‘matiners’, abans de les 7, que permetin arribar a Barcelona a poc després de les 8. Ara com ara, això només és possible amb el servei d’autobusos, que deixa l’usuari en una situació més inestable, ja que està constatat que en alguns moments no poden absorbir tota la demanda i que hi ha passatgers que queden a terra, fins al pròxim servei.
