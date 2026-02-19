La Fundació Alícia rep un premi a la millor iniciativa en el foment d’alimentació i salut
Es reconeix la contribució de la institució amb seu a Sant Fruitós «en la promoció d’una alimentació saludable i aplicable, basada en el rigor científic i la transferència efectiva del coneixement»
La Fundació Alícia, centre amb seu al complex Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages, ha rebut la distinció de la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població. Es tracta d’un guardó que atorga el Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans. Un premi que reconeix la «trajectòria sostinguda» de la fundació «en la promoció d’una alimentació saludable i aplicable, basada en el rigor científic i la transferència efectiva del coneixement».
Aquest reconeixement se suma a un any especialment rellevant per a la Fundació Alícia en l’àmbit de la salut, consolidant-la com a referent en medicina culinària i per la seva contribució a la millora de la qualitat de vida a través de l’alimentació.
Es tracta d'un enfocament basat en l’evidència científica que integra nutrició, pràctica clínica i habilitats culinàries amb l’objectiu de facilitar que les persones aprenguin no només què cal menjar, sinó també com cuinar, planificar, comprar i prendre decisions saludables en contextos reals i quotidians.
La Fundació Alícia és pionera en aquest camp a Catalunya i manté un posicionament de referència internacional havent treballat ja més de 60 patologies i condicionants de salut diferents, sempre des de la cuina i el rigor científic. Fonts de l’entitat destaquen que «en un escenari en què les malalties cròniques no transmissibles —com les cardiovasculars, la diabetis tipus 2, l’obesitat o diversos tipus de càncer— concentren la major part de la mortalitat, la medicina culinària aporta una resposta aplicada i centrada en la persona per a ajudar a la gestió de l’alimentació».
Aquesta experiència que han desenvolupat es concreta en iniciatives com la plataforma Oncoalicia, projecte que ofereix informació basada en evidència científica sobre què menjar segons el tractament oncològic; en programes d’educació alimentària per a persones amb diabetis amb eines digitals que traslladen les recomanacions en la cuina del dia a dia; en projectes sobre disfàgia i problemes de deglució, on s’adapten textures segures, atractives i culturalment significatives; així com en iniciatives adreçades a malalties minoritàries, situacions de vulnerabilitat nutricional i programes d’envelliment saludable, centrats a mantenir l’autonomia i la qualitat de vida al llarg dels anys.
El treball d’Alícia incideix en pacients, familiars i cuidadors, però també en professionals sanitaris d’hospitals i d'atenció primària, col·legis professionals, serveis de restauració col·lectiva i indústria alimentària. L’objectiu és doble: oferir recursos pràctics a les persones i capacitar els professionals perquè integrin l’alimentació com a eina terapèutica efectiva i realista.
Projecte amb l'Hospital Clínic
Fundació Alícia destaca que, per exemple, en aquesta línia l’Hospital Clínic de Barcelona ha apostat estratègicament per integrar la medicina culinària com a component clau de l’atenció al pacient, la formació professional i la salut comunitària. D’aquesta aposta neix AliClinic, una iniciativa conjunta que integra habilitats culinàries, nutrició basada en l’evidència i educació alimentària dins la pràctica sanitària tant en intervencions centrades en el pacient com en programes de formació per a professionals de la salut.
La Fundació Alícia, creada l’any 2003, és una entitat de referència en alimentació, ciència i salut dins l’ecosistema de la Fundació Catalunya la Pedrera. És el primer laboratori gastronòmic del món amb rigor científic i compromís social, i des de fa més de 20 anys treballa per generar coneixement aplicat i impacte positiu en la societat perquè tothom mengi millor.
