A judici per vendre droga a Sant Vicenç de Castellet
La fiscalia li demana 4 anys de presó per un delicte contra la salut pública
L'Audiència de Barcelona jutjarà divendres de la setmana vinent a un individu acusat d'un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de substàncies que causen un greu mal a la salut. Els fets van passar a Sant Vicenç de Castellet el 19 d'abril de 2023, un dia abans d'un altre cas del qual ja va informar Regió7 i que es jutjarà a la mateixa secció, la vuitena, el matí del divendres 27 de febrer i just una hora abans.
En aquest cas, el detingut va ser observat dins el seu cotxe a una cruïlla de Sant Vicenç, venent un embolcall amb una substància en pols de color blanc a través de la finestra. Un cop analitzat, es va comprovar que es tractava de 0,47 grams de cocaïna amb una puresa del 85,1 %, valorada al mercat il·legal en 28,93 euros.
A més a més de la pena de 4 anys de presó, la fiscalia de l'àrea de Manresa demana per a l'acusat una multa de 86,79 euros.
