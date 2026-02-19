L’acord entre el Govern i els Comuns inclou el traspàs de l’R4 nord i l’impuls del tramvia del Bages
El document també recull el reforç del servei de línies de busos interurbans, entre les quals la de Manresa i la de Puigcerdà amb Barcelona
La gestió de la línia de Renfe de Manresa (R4) per part de l’empresa mixta Rodalies de Catalunya i l’impuls del futur tren tramvia del Bages són dos dels elements centrals del principi d’acord que han tancat el Govern de la Generalitat i els Comuns de cara a uns nous pressupostos per a aquest 2026. El document també inclou, en l’àmbit de la mobilitat, que s’inclogui 21 milions d'euros de reforç del servei i noves línies de busos interurbans a un total de 29 línies, entre les quals la de Manresa i la de Puigcerdà a Barcelona i la que cobreix l’Eix Transversal. D’altra banda, en l’apartat de Drets Socials s’hi ha inclòs la previsió d’executar les adaptacions i millores necessàries a la residència de la Font dels Capellans de Manresa, incloent-hi la instal·lació de banys a les habitacions, la climatització i altres adequacions estructurals.
Segons l'acord, la Generalitat, a través de l’empresa mixta Rodalies de Catalunya, assumirà aquest any la línia R1 i començarà també el procés per fer-se càrrec de la línia R4 nord, que és la que connecta el Bages amb l’àrea metropolitana; l’R3, que és la que dona servei a la Cerdanya, passant pel Vallès, Osona i el Ripollès, l’R2 sud i l’R16. Això inclou la redacció de projectes i l’execució d’obres, que actualment depenen del ministeri de Transports.
A més, l’acord preveu mantenir fins al 2028 les bonificacions del 50% dels abonaments de transport públic i avançar en diversos projectes de tramvia, entre els quals el del Bages. També es farà un estudi per al quart túnel ferroviari de Barcelona, considerat una infraestructura clau per augmentar la capacitat del sistema i descongestionar Sants.
Una línia segregada
Pel que fa a la inclusió de l’R4 nord en els primers capítols del traspàs de Rodalies, cal recordar que la Generalitat va engegar formalment el comptador d’aquest procediment per al canvi de mans progressiu de la gestió de la xarxa ara fa justament un any. Va ser el febrer del 2025 quan es va anunciar que Renfe faria una filial amb els seus actius i personal a Catalunya per tal de crear la nova empresa mixta que operarà Rodalies.
En aquell moment, però, la Generalitat només havia iniciat els tràmits per tenir la titularitat d'un tram de la línia R1 de Rodalies. A partir d'aquell punt, el compromís era que la nova empresa hauria de treballar per gestionar també tota la resta de línies.
Un camí, però, en el qual encara no quedava clar quin paper jugaria la línia del Bages, l’R4; quan passaria a ser gestionada des de Catalunya; i si ho seria tal com la coneixem actualment (una línia que va des del Bages fins al Penedès, passant pel Vallès Occidental, Barcelona i el Baix Llobregat) o si seria fragmentada.
Ara, aquest acord amb els Comuns és un pas endavant rellevant en el camí de la concreció, perquè, si es materialitza, suposa dues concrecions. D’una banda, que l’R4 es considera prioritària, de manera que es vol que sigui de les del primer paquet de traspàs. De l’altra, que, efectivament, parlem d’una part d’aquesta R4 actual, la del tram nord, que és la que afecta directament el Bages. Aquesta segregació és un aspecte clau.
Durant el govern d’ERC a la Generalitat, qui llavors en va ser el secretari de Mobilitat, Marc Sanglas, explicava a Regió7 que quan es va engegar el procés de negociació, a final del 2023, per començar a concretar com havia de ser aquest traspàs l’Estat no volia posar d’entrada la paraula R4 sobre la taula, «malgrat que hi ha una part d’aquesta línia que el Govern central té claríssim que s’ha de fer, però no sabien exactament fins a on». El motiu que l’R4 no fos de les que s’inclogués d’entrada és que una part (el tram sud) no només s’utilitza per al transport de viatgers, sinó també per al de mercaderies. Un factor molt important des del punt de vista logístic.
El tramvia, per fases
Pel que fa al tramvia del Bages, el que recull textualment el preacord és la voluntat d’«impulsar i prioritzar el projecte del Tren Tramvia del Bages com a infraestructura estratègica de mobilitat sostenible i cohesió territorial, incloent-hi l’execució del tram Manresa-Santpedor».
D’aquest sistema de transport, l’últim que n’havia dit formalment el Govern de la Generalitat va ser el que va detallar el maig de l’any passat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una compareixença davant la Comissió de Territori i Habitatge del Parlament, precisament a petició del grup parlamentari dels Comuns. Nadal va exposar que el projecte es farà per fases i que el condicionament del traçat fins a Santpedor seria una realitat dins d’aquest mandat, així com les dues noves estacions de Manresa, a la Parada i al Parc de l’Agulla. Pel que fa a la resta del traçat, va dir que s’optaria per treballar amb la transformació de les actuals vies de mercaderies de Súria i Sallent (perquè ja hi ha un traçat existent) i fer una línia d’autobús entre Sant Joan, Manresa, Sant Fruitós i Navarcles.
La Generalitat ja disposa dels estudis encarregats per l’anterior govern sobre la demanda històrica del tren-tram per a passatgers al Bages aprofitant la línia de FGC ja existent per al transport de la potassa. La proposta més immediata és el perllongament de la línia de Manresa Alta fins al Parc de l’Agulla.
Pel que fa a la part del traçat que uniria Manresa amb els ramals de Súria i Sallent, de moment es parlava de fer la reserva urbanística per a les futures actuacions.
