Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca
El finat era molt conegut al poble bagenc i estava estretament vinculat a l'activitat diària de la vila
El traspàs ha generat consternació al municipi, motiu pel qual s'han posposat els actes de la Festa Major d’Hivern
Talamanca va perdre ahir Josep Pascuet Obradors, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca juntament amb la seva dona, Yolanda Piñeiro. El finat era molt conegut, estava estretament vinculat al poble bagenc i tenia una gran implicació en la seva vida quotidiana. Arran de la defunció, l'Ajuntament ha ajornat els actes de la Festa Major d’Hivern previstos per a aquest cap de setmana.
Pascuet regentava des del 2013 el restaurant Les Voltes de Talamanca, un dels dos establiments hostalers del municipi, i, tot i que ja estava jubilat, continuava vinculat al negoci, donant un cop de mà a la seva companya. Segons el consistori, "el vincle amb el poble va ser sempre molt directe".
Davall del traspàs, l’Ajuntament ha expressat el seu condol, destacant que es tractava d’una "persona molt coneguda i oberta, que escoltava i ajudava tothom. En definitiva, exemplar". A més de la seva feina al restaurant, Pascuet estava molt arrelat a la vila i "totalment implicat en l’organització de qualsevol esdeveniment festiu". De fet, tant amb l’anterior equip de govern com amb l’actual, amb Salvador Mañé a l’alcaldia, "sempre s’implicava i col·laborava amb qualsevol activitat".
El traspàs de Pascuet ha deixat el poble de Talamanca consternat. Per aquest motiu, des del consistori han decidit posposar els actes de la Festa Major d’Hivern, que s’havien de celebrar aquest cap de setmana. "Estem molt afectats", assegurava el batlle.
El funeral se celebrarà pròximament.
