Objectiu: 500.000 mil euros per a la lluita contra el càncer
Fem el camí al teu costat, la caminada solidària dels Mossos d'Esquadra de la Regió Central, arriba enguany a la 14a edició, i se celebrarà el 8 de maig
Fem el camí al teu costat, la caminada solidària dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central, va recaptar en l'edició de l'any passat, la tretzena, 35.858 euros. Una xifra que, sumada a la d'edicions anteriors, dona un resultat total de 452.374 euros recollits que s'han destinat als serveis d'oncologia de 4 hospitals de les comarques centrals. I ara, encarant la catorzena edició, l'objectiu és clar: arribar als 500.000 mil euros, el que significaria que aquesta edició del 2026 s'han de recaptar més de 47.000 euros.
Un objectiu difícil, però no impossible, i al qual tothom s'hi ha conjurat. La primera, la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha estat a la presentació de la caminada, que s'ha celebrat al centre cívic Rosa Ma. Penya Arnau de Sant Martí de Torroella. Parlon, ha recordat que l'any passat ja va participar en la caminada, i ha destacat "la importància d'iniciatives com aquesta, per què tots tenim algú que ha patit o pateix aquesta malaltia". Ella s'ha sumat també al repte del mig milió d'euros.
En termes similars s'ha expressat el comissari Carles Anfruns, cap de la Regió Policial Central, qui ha volgut destacar el paper dels Mossos Xavi Costa i David Devant, autèntiques ànimes de la caminada. Anfruns va tenir paraules també per als serveis d'emergència i altres cossos policials que es posen al costat de l'acte solidari, dels hospitals que apliquen les cures que s'aconsegueixen amb els diners recollits, i "sobretot, als lluitadors contra el càncer de dins del cos de Mossos i també de fora".
Durant l'acte, una celebració festiva amb actuació de màgia inclosa, s'ha escenificat el lliurament de la recaptació de l'edició del 2025, els 35.858 euros, que s'han donat en un gran xec a representants dels serveis d'oncologia de la Fundació Althaia de Manresa, l'Hospital de Berga, el Consorci Sanitari de l'Anoia i el Consorci hospitalari de Vic.
A banda del lliurament de reconeixements a empreses i col·laboradors, entre els quals al comissari jubilat del cos de Mossos Sergi Pla, l'acte ha servit també per començar la campanya de la caminada del 2026, la catorzena, que es farà el divendres 8 de maig. I com és tradicional s'ha fet presentant els padrins de la caminada i la nova samarreta, que enguany té un nou disseny, encara que manté el lema "Fem el camí al teu costat", i en un color verd turquesa. La samarreta ha aparegut al mig d'un truc de màgia del Màgic Pol.
Una samarreta que s'han afanyat a posar-se els dos padrins de la caminada d'enguany, la periodista i presentadora Mari Pau Huguet, i el creador de continguts Arnau Mateu, més conegut pel sobrenom de Willy Foxx.
Ambdós han destacat que no haurien pogut negar-se a estar al costat d'un acte solidari com aquest. Huguet, que ha reconegut que no sap si aguantarà "els 24 quilòmetres de la caminada, però prometo intentar-ho. A més, li dec a la Moreneta, que és la meva Mare de Déu". Ha assegurat que lluitarà tant com pugui per aconseguir que s'arribi a la recaptació desitjada, i que s'ho prenia "amb el mateix esperit que tenim per la Marató de TV3". Per la seva banda, Willy Foxx ha dit que "estar al costat de projectes solidaris forma part de la meva manera de ser".
Des del mateix moment de la presentació ja es poden adquirir les samarretes per a la caminada a la pàgina web de l'organització. D'aquesta manera és com es pot arribar a la xifra desitjada.
