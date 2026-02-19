Sant Vicenç de Castellet estrenarà la Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat
Una caminada guiada de 10 quilòmetres inaugurarà aquest diumenge un nou itinerari que posa en valor el patrimoni natural i paisatgístic del municipi
Regió7
Sant Vicenç de Castellet estrenarà aquest diumenge la Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat amb una caminada guiada oberta a la ciutadania. Més d’una cinquantena de veïns i veïnes del municipi participaran en una sortida popular de 10 quilòmetres que recorrerà un itinerari pensat per posar en valor els principals elements d’interès natural, patrimonial i paisatgístic de la part est del terme municipal.
Un dels grans atractius d’aquest entorn són les vistes privilegiades al massís de Montserrat, i els gronxadors es volen consolidar com un nou reclam turístic per al municipi. La ruta, de traçat circular, dificultat mitjana i apta per a tots els públics, incorpora diverses plaques interpretatives amb codis QR que permeten accedir a informació detallada sobre el recorregut i els seus punts d’interès.
Primers gronxadors instal·lats
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ja ha instal·lat, durant els darrers dies, el primer gronxador a la zona del Serrat Rodó, un indret amb vistes espectaculars a Montserrat. El segon gronxador es col·locarà abans del cap de setmana a l’entorn de Castellet. Restarà pendent la instal·lació d’un tercer gronxador al llarg del 2026.
Paral·lelament, també està prevista la col·locació de dues peces monolítiques de ferro que retin homenatge al patrimoni vitivinícola vinculat a les masies del municipi. El recorregut connecta diversos elements patrimonials i naturals que defineixen la història i la identitat santvicentina, com ara la pedra seca, els masos i la vinya, la geologia, la història mil·lenària o la importància de l’aigua.
La caminada d’aquest diumenge sortirà a les 10 del matí des del punt d’informació turística, situat a l’aparcament de Cal Soler, i compta amb la col·laboració del Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet.
