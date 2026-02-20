Castellbell fa un crit d’alerta sobre els intents de frau en l’empadronament
El consistori ha detectat durant les darreres setmanes casuístiques fraudulentes amb casos de persones que cedeixen el seu domicili a canvi de diners o amb contractes falsos de lloguer
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha fet un crit d’alerta sobre la proliferació d’intents de frau en l’empadronament detectats durant les darreres setmanes al municipi. L’equip de govern (Sumem per Castellbell-ERC) assegura que «estem atents» a aquesta situació per posar-hi fre, després de posar de manifest que el consistori ha detectat «casos de persones propietàries que cedeixen el seu domicili perquè persones en situació irregular es puguin empadronar a canvi de diners o bé casos en què es presenta la documentació utilitzant contractes falsos de lloguer».
Davant aquests intents fraudulents, l’Ajuntament assegura que ha «reforçat» els controls de tota aquella documentació rebuda per tramitar el padró i que ha traslladat «els fets a les autoritats corresponents perquè prenguin les mesures oportunes».
L’executiu subratlla que manté «una determinació ferma per evitar abusos i irregularitats en el padró que puguin afectar la cohesió al municipi», sobretot per evitar que «generin un efecte crida i afectin la prestació d’uns serveis públics de qualitat al conjunt de veïns i veïnes».
Aquesta situació no és nova al Bages, però en aquest cas és Castellbell qui fa públic que hi ha aquest escenari i que se’n sent afectat. Un dels primers Ajuntaments que en va alertar i que va prendre mesures concretes és el del municipi veí de Sant Vicenç de Castellet.
El consistori va aprovar a final del 2024 una ordenança reguladora específica de la gestió del padró municipal d’habitants, una mesura en aquell moment sense precedents a Catalunya que buscava combatre aquest frau que ara s’ha vist també a Castellbell. Aquella normativa permet investigar els domicilis amb més de 6 persones empadronades i recull sancions de fins a 3.000 euros per a quant es detecta que són fraudulents.
Precisament, el novembre de l’any passat se’n va facilitar un balanç dels primers sis mesos d’aplicació, segons el qual durant aquell període el consistori va desempadronar 384 persones pel fet de no acreditar residència efectiva al municipi.
Segons va detallar el consistori, les actuacions es van dur a terme amb notificació prèvia, possibilitat d’al·legacions «i dins del marc legal establert, garantint en tot moment el respecte als drets individuals».
Hi ha una comissió de padró, un òrgan tècnic encarregat d’analitzar les dades, estudiar els casos i proposar mesures correctores.
L’ordenança va néixer com a resposta a l’increment de casos d’inscripcions fraudulentes que ja es van anar detectant i que distorsionaven el cens municipal i generaven un ús indegut dels serveis públics.
