Un col·loqui sobre la història del vi omple l’espai cultural Nexe de Sant Fruitós de Bages
La taula, moderada per la historiadora Mireia Vila, va oferir una mirada històrica i divulgativa sobre la tradició vitivinícola del municipi
Regió7
Una vuitantena de persones van omplir el passat dissabte al vespre el Nexe - Espai de Cultura de Sant Fruitós amb motiu d’una nova edició de la proposta Vins i Més, que enguany va estar dedicada a La història del vi a Sant Fruitós de Bages, en el marc de la Festa de l’Arròs.
La vetllada es va iniciar amb la participació dels alumnes de 6è de l’Escola Pla del Puig, que van presentar el seu projecte sobre els estris tradicionals vinculats al món del vi. L’alumnat va posar en valor el treball de recerca realitzat a l’aula i va demostrar el vincle entre les noves generacions i el patrimoni històric i cultural del municipi.
Tot seguit, el col·loqui, moderat per la historiadora Mireia Vila, va oferir una mirada històrica i divulgativa sobre la tradició vitivinícola de Sant Fruitós de Bages i el seu arrelament al territori. La taula va comptar amb la participació de l’etnolingüista i pagesa Maria Estruch, tres representants del Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages i representants dels dos cellers locals: Celler Mond Obert i Celler Murallius.
La trobada va finalitzar amb un tast de quatre vins dels cellers santfruitosencs, que va permetre als assistents conèixer de primera mà els productes del territori, acompanyat d’un tast d’arròs d’espigalls del Genís de Cal Fusteret, en sintonia amb la celebració de la Festa de l’Arròs.
