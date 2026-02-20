Descobreix els Carnestoltes del cap de setmana: Moià i Avinyó lideren les propostes d'aquest 21 de febrer
Desfilades, música i concursos animaran el Carnaval de diversos municipis del Bages i el Moianès
El cap de setmana de Carnaval va ser el 14 i 15 de febrer; tot i això, encara hi ha diverses poblacions del Bages i del Moianès que no han celebrat la rua de Carnestoltes i que ho faran aquest dissabte 21 de febrer. Moià i Avinyó, que convertiran els carrers del municipi en l’epicentre de la disbauxa, són dues de les propostes més destacades de la zona.
A Moià, a dos quarts de sis de la tarda, es podrà gaudir de la mostra de carrosses al voltant de la plaça Catalunya. A les sis, la rua començarà en aquest mateix punt i seguirà el recorregut següent: carrer 11 de setembre, avinguda de la Vila, carrer Sant Antoni, plaça Major, carrer del Forn, plaça Sant Sebastià, carrer Sant Sebastià, carrer Sant Josep, plaça del Colom, avinguda de la Vila i carrer del Remei, fins a arribar al pavelló municipal.
Un cop allà, a les nou del vespre, tindrà lloc el sopar popular i el final de festa. A dos quarts d’onze de la nit s’entregaran els premis del III Concurs de Carnestoltes, i el grup de versions La Mitjanit i DJ Tònics s’encarregaran de posar el punt final a la celebració.
Pel que fa a Avinyó, la rua de disfresses començarà a les cinc de la tarda a la plaça Major. La desfilada estarà acompanyada per les xarangues Màgic, Buidant la bota i Xarangarín. A dos quarts de deu de la nit tindrà lloc el sopar popular a la pista polivalent i, tot seguit, es farà un bingo musical.
La jornada es clourà amb el concert de Brou i les actuacions de DDDJ i Oscar Nadal. Com a novetat d’enguany, s’ha organitzat un concurs que premiarà amb 100 euros la millor disfressa i la millor comparsa.
Vuit rues més al Bages
Amb els anys, són força els municipis que han optat per celebrar les rues de Carnestoltes un cap de setmana després de l’habitual. Al Bages, més enllà del d’Avinyó, hi ha vuit pobles més que han triat aquesta data.
- Navàs: la cercavila s’iniciarà a 2/4 de cinc de la tarda a la plaça de l’Ajuntament, on prèviament la Reina de Carnestoltes farà el pregó. La desfilada estarà amenitzada per les xarangues Atabalats i Shangó. De la plaça s’anirà a la carretera de Berga, passant per la plaça Gaudí, el passeig Ramon Vall, el carrer Bisbe Antoni Deig i la carretera de Berga fins al punt d’inici. En acabar, hi haurà coca amb xocolata per berenar i el lliurament de premis de les comparses participants en el concurs. Tot seguit, el grup Los Peluxes s’encarregarà d’animar la festa dels més petits.
- Sant Fruitós de Bages: el Carnestoltes familiar començarà amb la rua, que sortirà a les cinc de la tarda de la plaça Alfred Figueras. Al final de la cercavila s’atorgaran premis a la millor disfressa, a la més original i a la millor posada en escena, i hi haurà berenar per a tothom. A les set de la tarda tindrà lloc el final de festa amb l’espectacle La Nit del Canet Kids. Pel que fa al Carnaval jove, també serà dissabte; la rua començarà a les deu de la nit al Cobert de la Màquina de Batre i anirà acompanyada de la xaranga Màgic. El pavelló acollirà la cloenda amb el concert de Bolleras Místikas i DJ Creuss.
- Sant Salvador de Guardiola: com a Sant Fruitós, hi haurà una opció familiar i una per a joves. La primera començarà a 2/4 de sis de la tarda a l’avinguda de la Generalitat. La rua avançarà pels carrers del centre fins al Pavelló Municipal d’Esports, on tindrà lloc la desfilada i el concurs de disfresses, que enguany inclou novetats en el sistema de premis. En la categoria de comparses i entitats de més de cinc participants, els premis seran de 200 i 100 euros. Després del concurs, l’equipament acollirà un ball de disfresses familiar amb música i animació fins al lliurament dels guardons. Al vespre es farà el Carnaval Jove: a 2/4 de deu al Teatre La Sala, se celebrarà un sopar, una quina popular i una sessió de DJ Els Torrats.
- Navarcles: la rua, de sis de la tarda a vuit del vespre, començarà al carrer Pau Claris i acabarà al pavelló. Enguany, el jurat del concurs de comparses serà extern i estarà format per persones vinculades al món de les arts escèniques. A les nou del vespre es farà un bingo musical i a les onze el concert de Waikiki. La nit acabarà amb DJ Jaime G.
- Monistrol de Montserrat: la rua començarà a 2/4 de cinc de la tarda a la plaça dels Països Catalans. Una hora més tard se celebrarà el concurs de comparses a l’Espai Joan Carles Amat, i a continuació hi haurà sessió de DJ fins a la una de la matinada.
- Rajadell: a partir de les vuit del vespre, a la plaça de l’Església, començarà la celebració del Carnaval. Posteriorment, es faran jocs a la plaça de l’Era per escalfar motors. La Sala acollirà el ball final i la festa amb DJ Diana. S’oferirà una botifarrada gratuïta per a tothom que vagi disfressat, i també es farà un concurs de disfresses amb premi escollit pel públic.
- Castellgalí: a 2/4 de set de la tarda començarà la rua al pàrquing de camions del polígon Pla del Camí. La cercavila pels carrers del poble anirà acompanyada de l’actuació de DJ Xati. Pel concurs, el jurat valorarà la composició del vestuari, la coreografia i la gresca durant el recorregut, així com l’originalitat i la confecció de la carrossa. A les vuit del vespre, el pavelló acollirà l’entrega de premis amb la xaranga Patoxanga. A les deu de la nit es farà el final de festa amb el Festival de disfresses, que gaudirà del concert de Rocktambuls i les sessions de DJ Xati i DJ Fiera.
